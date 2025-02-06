Саласар не перейдет в «Зенит». «Брага» отказалась продать хавбека – португальцев не устроили предоставленные гарантии оплаты («Чемпионат»)
Трансфер Родриго Саласара в «Зенит» сорвался.
«Чемпионат» сообщает, что «Брага» отказалась продавать полузащитника и вышла из переговоров, так как клуб не устроили предоставленные «Зенитом» гарантии оплаты трансфера.
В «Браге» опасаются, что платеж может не пройти из-за трудностей при транзакциях из России в Европу – в таком случае португальский клуб рискует потерять и деньги, и игрока.
Ранее сообщалось, что Саласар уже прошел медосмотр для «Зенита». Сумма трансфера должна была составить 15+5 млн евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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