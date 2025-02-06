Саласар не перейдет в «Зенит». «Брага» отказалась продать хавбека – португальцев не устроили предоставленные гарантии оплаты («Чемпионат»)

Трансфер Родриго Саласара в «Зенит» сорвался.

«Чемпионат» сообщает, что «Брага » отказалась продавать полузащитника и вышла из переговоров, так как клуб не устроили предоставленные «Зенитом » гарантии оплаты трансфера.

В «Браге» опасаются, что платеж может не пройти из-за трудностей при транзакциях из России в Европу – в таком случае португальский клуб рискует потерять и деньги, и игрока.

Ранее сообщалось, что Саласар уже прошел медосмотр для «Зенита». Сумма трансфера должна была составить 15+5 млн евро.