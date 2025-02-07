«Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Сосьедад» Захаряна сыграют в 1/2 финала Кубка Испании. Жеребьевка – 12 февраля
Определились все участники 1/2 финала Кубка Испании-2024/25.
В полуфинале сыграют «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико» и «Реал Сосьедад», за который выступает Арсен Захарян.
Жеребьевка этой стадии пройдет 12 февраля. Первые матчи будут сыграны 25-27 февраля, ответные – 1-3 апреля.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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