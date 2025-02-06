Первенство России среди юниоров. Малеина и Самохин, Григорьева и Артющенко, Горшенина и Макаров, Фефелова и Валов представят ритм-танцы
6 февраля юниорские дуэты выйдут на лед с ритм-танцами на первенстве России.
Первенство России среди юниоров
Саранск
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 19:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов
2. Мария Фефелова – Артем Валов
3. Ирина Скопина – Дмитрий Симонов
4. Елизавета Малеина – Матвей Самохин
5. Александра Финохина – Никита Иванов
Вторая разминка
6. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов
7. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин
8. Лилия Литенко – Игнат Пахомов
9. Елизавета Ростилова – Денис Ауров
10. Зоя Пестова – Сергей Лагутов
Третья разминка
11. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров
12. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев
13. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко
14. Арина Горшенина – Илья Макаров
15. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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