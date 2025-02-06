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Первенство России среди юниоров. Малеина и Самохин, Григорьева и Артющенко, Горшенина и Макаров, Фефелова и Валов представят ритм-танцы

6 февраля юниорские дуэты выйдут на лед с ритм-танцами на первенстве России.

Первенство России среди юниоров

Саранск

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 19:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов

2. Мария Фефелова – Артем Валов

3. Ирина Скопина – Дмитрий Симонов

4. Елизавета Малеина – Матвей Самохин

5. Александра Финохина – Никита Иванов

Вторая разминка

6. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов

7. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин

8. Лилия Литенко – Игнат Пахомов

9. Елизавета Ростилова – Денис Ауров

10. Зоя Пестова – Сергей Лагутов

Третья разминка

11. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров

12. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев

13. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко

14. Арина Горшенина – Илья Макаров

15. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов

Расписание первенства России среди юниоров в Саранске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Денис Ауров
Ирина Скопина
Дмитрий Пекин
Александра Финохина
Артем Валов
Дмитрий Кашаев
Мария Фефелова
Анна Билибина
Елизавета Малеина
Варвара Слуцкая
Таисия Шепталина
Василиса Григорьева
танцы на льду
Евгений Артющенко
Глеб Гончаров
Полина Пилипенко
Илья Макаров
Иван Тельнов
Никита Иванов
Родион Мурасалимов
Дарья Дрожжина
чемпионат России среди юниоров
Елизавета Ростилова
Зоя Пестова
logoсборная России
Владислав Михайлов
результаты
Игнат Пахомов
Камилла Шарафутдинова
Сергей Лагутов
Дмитрий Симонов
Матвей Самохин
Арина Горшенина
Лилия Литенко
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