Мичков попытался забить лакросс-гол после дубля в матче с «Вашингтоном». Линдгрен не дал Матвею сделать хет-трик

Матвей Мичков попытался забить лакросс-гол после дубля в матче с «Вашингтоном».

Форвард «Филадельфии» забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (3:4). В третьем периоде 20-летний россиянин попытался забить лакросс-гол, но вратарь «столичных» Чарли Линдгрен помешал ему сделать хет-трик.