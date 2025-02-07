Мичков попытался забить лакросс-гол после дубля в матче с «Вашингтоном». Линдгрен не дал Матвею сделать хет-трик
Матвей Мичков попытался забить лакросс-гол после дубля в матче с «Вашингтоном».
Форвард «Филадельфии» забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (3:4).
В третьем периоде 20-летний россиянин попытался забить лакросс-гол, но вратарь «столичных» Чарли Линдгрен помешал ему сделать хет-трик.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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