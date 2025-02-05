Первенство России среди юниоров. Федотов, Лазарев, Сарновский, Колесников, Карартынян, Воронов выступят с короткими программами

Федотов и Лазарев покажут короткие программы на первенстве России среди юниоров.

Первенство России среди юниоров-2025

Саранск

Юноши

Короткая программа

Начало – 14:00 по московскому времени (6 февраля), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Михаил Алексахин

Максим Бадави

Вадим Воронов

Эдуард Карартынян

Глеб Ковтун

Николай Колесников

Лев Лазарев

Герман Ленков

Марк Лукин

Илья Малышев

Илья Мальков

Артемий Маринин

Макар Пузин

Никита Сарновский

Александр Семков

Макар Солодников

Михаил Тихонов

Арсений Федотов

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет известно позже.

Расписание первенства России среди юниоров в Саранске