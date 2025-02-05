Первенство России среди юниоров. Федотов, Лазарев, Сарновский, Колесников, Карартынян, Воронов выступят с короткими программами
Федотов и Лазарев покажут короткие программы на первенстве России среди юниоров.
Первенство России среди юниоров-2025
Саранск
Юноши
Короткая программа
Начало – 14:00 по московскому времени (6 февраля), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Глеб Ковтун
Герман Ленков
Илья Малышев
Илья Мальков
Артемий Маринин
Макар Пузин
Александр Семков
Макар Солодников
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет известно позже.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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