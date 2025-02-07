Слот вывел «Ливерпуль» в финал Кубка лиги в дебютном сезоне. Тренер взял 2 трофея за 3 года в «Фейеноорде»

Арне Слот вывел «Ливерпуль» в финал английского кубка в дебютном сезоне.

Команда нидерландского тренера разгромила «Тоттенхэм » в ответном полуфинале Кубка английской лиги со счетом 4:0 после поражения в первой игре (0:1) и в финале встретится с «Ньюкаслом».

Это первый сезон Слота во главе «Ливерпуля ». В 37 сыгранных матчах у «красных» 29 побед , 5 ничьих и 3 поражения, разница голов – 91:31.

Ранее Слот тренировал «Фейеноорд » (2021-2024) и выиграл с клубом два трофея – чемпионат Нидерландов-2022/23 и Кубок Нидерландов-2023/24.