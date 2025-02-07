Слот вывел «Ливерпуль» в финал Кубка лиги в дебютном сезоне. Тренер взял 2 трофея за 3 года в «Фейеноорде»
Арне Слот вывел «Ливерпуль» в финал английского кубка в дебютном сезоне.
Команда нидерландского тренера разгромила «Тоттенхэм» в ответном полуфинале Кубка английской лиги со счетом 4:0 после поражения в первой игре (0:1) и в финале встретится с «Ньюкаслом».
Это первый сезон Слота во главе «Ливерпуля». В 37 сыгранных матчах у «красных» 29 побед, 5 ничьих и 3 поражения, разница голов – 91:31.
Ранее Слот тренировал «Фейеноорд» (2021-2024) и выиграл с клубом два трофея – чемпионат Нидерландов-2022/23 и Кубок Нидерландов-2023/24.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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