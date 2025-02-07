«Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги

Определилась пара финалистов Кубка английской лиги.

Сегодня «Ливерпуль » разгромил «Тоттенхэм » в ответном матче полуфинала турнира со счетом 4:0 после поражения в первой игре (0:1).

Команда Арне Слота вышла в финал турнира, где встретится с «Ньюкаслом », который дважды победил «Арсенал» (2:0, 2:0).

Решающий матч пройдет на стадионе «Уэмбли» 16 марта.