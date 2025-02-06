Ротенберг об игре СКА в защите: «Даже такие звезды, как Эмбаппе в «Реале», обязаны отрабатывать в обороне. Хотя он в атаке один из лучших в мире»
Сегодня клуб обыграл «Витязь» со счетом 4:2.
– После матча с «Динамо» вы говорили, что команда перестанет пропускать. Потом добавили, что по крайней мере постараетесь. Но пока команда пропускает. Сегодня были моменты, когда соперник несколько раз выходил один на один к воротам. Получается, что линия защиты проигрывает. Не вызывает ли у вас это опасений? Она у вас все-таки достаточно опытная, звездная.
– На каждой пресс-конференции стараюсь уважаемым журналистам объяснить: оборона в хоккее, как и в футболе – командная игра.
Вот сейчас посмотрим в футболе. Пример могу привести. Даже такие звездные игроки, как Эмбаппе, например, в «Реал Мадриде». Он тоже обязан отрабатывать в обороне. Хотя он в атаке играет, наверное, один из лучших в мире.
И каждый игрок на поле в нашей команде обязан отрабатывать в оборону. Мы забили больше всех в лиге, но для того, чтобы побеждать, фундамент – всегда оборона. И мы не говорим про защитников и вратаря, мы говорим про всю пятерку.
Когда наши нападающие будут помогать нашим защитникам, как сегодня они помогали, но два момента упустили. Конечно, мы будем всегда стремиться ноль пропускать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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