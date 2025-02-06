«Фламенго» не продаст Жерсона и Уэсли до КЧМ. Писали, что «Зенит» предлагает 35 млн евро и 30+8 за хавбека и защитника (O Globo)

«Фламенго» не хочет продавать лидеров «Зениту» как минимум до лета.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга сделал несколько предложений о трансфере 21-летнего правого защитника Уэсли и 27-летнего хавбека Жерсона. За Уэсли «Зенит» на данный момент готов заплатить 30+8 млн евро , а за Жерсона – 35 млн .

Однако, по данным O Globo, «Фламенго » наложил вето на уход Жерсона , Уэсли и других важных игроков как минимум до лета и клубного чемпионата мира.

Что касается Жерсона, то клуб из Рио-де-Жанейро намерен продлить с капитаном команды контракт, рассчитанный до 2027 года, и повысить ему зарплату.

Отмечается, что ни игрок, ни клуб не знают о предложении со стороны россиян, хотя по сообщениям разных источников «Зенит » предпринимает некоторые шаги.