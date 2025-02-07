Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Оттавой». Он идет 3-м в гонке бомбардиров НХЛ с 79 очками в 51 игре
Никита Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Оттавой».
Форвард «Тампы» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (5:1).
На счету 31-летнего россиянина стало 79 (25+54) очков в 51 игре в текущем сезоне при полезности «+10».
Он по-прежнему занимает 3-е место в гонке бомбардиров лиги. Текущая серия игр с очками – 5 подряд (2+4 на отрезке).
Сегодня Кучеров (21:05, 5:55 – в большинстве, «+1») 4 раза бросил в створ и дважды промахнулся, сделал 1 блок и 1 перехват, а также получил малый штраф.
Маккиннон набрал 0+3 в игре с «Калгари» и вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. У него 83 очка против 81 у Драйзайтля и 79 у Кучерова
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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