«Барса» одержала 16 разгромных побед в 35 матчах сезона, включая две над «Реалом». Команда Флика забила 109 голов
«Барселона» одержала очередную разгромную победу при Ханси Флике.
Команда 59-летнего немецкого тренера крупно обыграла «Валенсию» (5:0) в гостях в 1/4 финала Кубка Испании.
Таким образом, у «Барсы» теперь 16 разгромных побед и 109 голов за 35 игр в нынешнем сезоне.
«Барселона» дважды громила «Реал» (4:0, 5:2) и «Валенсию» (7:1, 5:0), а также «Вальядолид» (7:0), «Жирону» (4:1), «Вильярреал» (5:1), «Янг Бойз» (5:0), «Алавес» (3:0), «Севилью» (5:1), «Баварию» (4:1), «Црвену Звезду» (5:2), «Брест» (3:0), «Мальорку» (5:1), «Барбастро» (4:0) и «Бетис» (5:1).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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