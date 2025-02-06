  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • УЕФА рассматривает отмену экстра-таймов в плей-офф ЛЧ и переходу к пенальти сразу после основного времени (The Guardian)
109

УЕФА рассматривает отмену экстра-таймов в плей-офф ЛЧ и переходу к пенальти сразу после основного времени (The Guardian)

В УЕФА обсуждают отмену дополнительного времени в плей-офф ЛЧ.

По информации The Guardian, вопрос о том, чтобы после основного времени (в случае ничьи по сумме двух встреч) сразу переходить к серии пенальти, рассматривается всерьез. Однако маловероятно, что изменения будут внесены в середине текущего телевизионного цикла, который продлится до 2027 года.

Некоторые профсоюзы футболистов активно выступают за отмену экстра-таймов, утверждая, что это снизит нагрузку на и без того переполненный календарь. Отмена 30 дополнительных минут в ответных матчах плей-офф могла бы частично снизить проблемы, связанные с перегруженным календарем.

УЕФА, комментируя этот вопрос, заявил, что на данный момент обсуждения носят неформальный характер, и официальных предложений пока не выдвигалось. Любые изменения должны быть утверждены исполкомом УЕФА.

В последний раз серьезные нововведения в регламент еврокубков вносились в 2021 году, когда была отменена система выездных голов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Guardian
календарь
logoЛига чемпионов УЕФА
logoУЕФА
правила
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Слот о 4:0 с «Тоттенхэмом»: «Очень хорошая игра «Ливерпуля». Выход в финал на «Энфилде» – самый особенный вечер»
3вчера, 23:28
Флик о 5:0 с «Валенсией»: «Барса» стремится забивать больше – это часть нашего стиля и понимания футбола, таков наш путь. Мы молоды и голодны до побед»
12вчера, 23:11
Салиба – приоритет «Реала». «Арсенал» не хочет отпускать француза, но если продаст, Вильям станет самым дорогим защитником в истории (RMC Sport)
17вчера, 22:57
«Барса» одержала 16 разгромных побед в 35 матчах сезона, включая две над «Реалом». Команда Флика забила 109 голов
30вчера, 22:32
«Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Сосьедад» Захаряна сыграют в 1/2 финала Кубка Испании. Жеребьевка – 12 февраля
29вчера, 22:24
Кубок Испании. 1/4 финала. «Барселона» забила 5 голов «Валенсии», «Сосьедад» Захаряна победил «Осасуну»
203вчера, 22:25
«Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании, разгромив «Валенсию» – 5:0. Ферран сделал хет-трик, у Рафиньи два ассиста
240вчера, 22:19
Рамос перешел в мексиканский «Монтеррей» и взял 93-й номер в честь гола в финале Лиги чемпионов с «Атлетико»
20вчера, 22:19Фото
Слот вывел «Ливерпуль» в финал Кубка лиги в дебютном сезоне. Тренер взял 2 трофея за 3 года в «Фейеноорде»
27вчера, 22:08
«Ливерпуль» вышел в финал Кубка лиги в 15-й раз. У «красных» 10 побед в турнире – больше всех
17вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
У «Барселоны» 8 побед и 2 ничьих после 1:2 от «Атлетико»
4вчера, 22:40
Кубок Франции. 1/8 финала. «Реймс» победил «Бургуан Жалье» по пенальти
16вчера, 22:17
Морган об издевках «Ньюкасла» над Артетой: «Заслужил. Нужно перестать придумывать нелепые оправдания и взять ответственность за то, что не купил нападающего – «Арсенал» снова без трофея»
5вчера, 21:32
Экс-судья Фернандес о подкате Гильямона под Педри: «Почему ВАР не вмешался? Хотя удар и выше голени, нога не опиралась на газон, и судьи не увидели риска травмы»
20вчера, 21:08Фото
Селюк про Ивана Игнатьева в Алжире: «Как минимум бросит пить. Это мусульманская страна, причем радикальная»
5вчера, 20:31
«У «Динамо» нет интереса ни к Дане, ни к Хлусевичу». Гафин о защитнике «Спартака»
10вчера, 19:55
«Марадона, Пеле и Яшин». Губерниев о лучших футболистах в истории
10вчера, 19:46
Кейн не планирует уходить из «Баварии» летом, форвард счастлив в клубе
1вчера, 19:38
Булыкин о возвращении Промеса в «Спартак»: «Отношусь положительно, это будет очень мощный инфоповод. Квинси – топ-игрок, болельщики его обожают»
7вчера, 19:35
«Роналду – самый сильный футболист, против которого я играл. Мхитарян – самый сильный партнер по команде». Березовский о футболистах
5вчера, 19:18
Рекомендуем