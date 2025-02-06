УЕФА рассматривает отмену экстра-таймов в плей-офф ЛЧ и переходу к пенальти сразу после основного времени (The Guardian)
По информации The Guardian, вопрос о том, чтобы после основного времени (в случае ничьи по сумме двух встреч) сразу переходить к серии пенальти, рассматривается всерьез. Однако маловероятно, что изменения будут внесены в середине текущего телевизионного цикла, который продлится до 2027 года.
Некоторые профсоюзы футболистов активно выступают за отмену экстра-таймов, утверждая, что это снизит нагрузку на и без того переполненный календарь. Отмена 30 дополнительных минут в ответных матчах плей-офф могла бы частично снизить проблемы, связанные с перегруженным календарем.
УЕФА, комментируя этот вопрос, заявил, что на данный момент обсуждения носят неформальный характер, и официальных предложений пока не выдвигалось. Любые изменения должны быть утверждены исполкомом УЕФА.
В последний раз серьезные нововведения в регламент еврокубков вносились в 2021 году, когда была отменена система выездных голов.
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