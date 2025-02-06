«Типун вам на язык». Медведев о возможном срыве трансфера Саласара в «Зенит»
В «Зените» прокомментировали информацию о срыве трансфера Родриго Саласара.
Ранее сообщалось, что «Брага» отказалась продать хавбека, поскольку клубе не устроили предоставленные гарантии оплаты.
– Верна ли информация, что трансфер Саласара в «Зенит» сорвался?
– Типун вам на язык, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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