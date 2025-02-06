«Типун вам на язык». Медведев о возможном срыве трансфера Саласара в «Зенит»

В «Зените» прокомментировали информацию о срыве трансфера Родриго Саласара.

Ранее сообщалось , что «Брага » отказалась продать хавбека, поскольку клубе не устроили предоставленные гарантии оплаты.

– Верна ли информация, что трансфер Саласара в «Зенит» сорвался?

– Типун вам на язык, – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .