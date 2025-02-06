СКА выиграл 5 из 6 последних матчей. Команда Ротенберга идет 6-й на Западе

СКА обыграл «Витязь» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 5-я победа команды тренера Романа Ротенберга в 6 последних играх.

На данный момент СКА занимает 6-е место в таблице Запада, набрав 67 очков в 53 играх.

В следующем матче, 11 февраля, петербургский клуб сыграет с «Динамо».