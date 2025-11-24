Умер Никита Симонян, ничья «Краснодара» и «Локо», «Реал» теряет очки, Гуменник и Садкова победили в Омске, «Арсенал» и «Милан» выиграли дерби, 954-й гол Роналду, 1+3 от Месси и другие новости

1. Ушел из жизни легендарный форвард «Спартака» Никита Симонян. Лучшему бомбардиру красно-белых и олимпийскому чемпиону было 99 лет.

2. «Краснодар» сыграл вничью в гостях с «Локомотивом» (1:1) в 16-м туре Мир РПЛ. «Зенит» обыграл «Пари НН» (2:0) на выезде благодаря голам Глушенкова и Вендела, «Динамо» Москва разгромило «Динамо» Махачкала (3:0, у Тюкавина гол пяткой), а «Крылья» выиграли в РПЛ впервые за 8 матчей, победив «Ростов» дома (2:0).

3. «Реал» вырвал ничью с «Эльче», дважды уступая в счете – 2:2. Беллингем забил и ассистировал Хейсену. Автогол Дуарте принес «Атлетико» победу над «Хетафе» в гостях – 1:0.

4. Гран-при России. «Сердце Сибири». Фигуристка Дарья Садкова победила , Двоеглазова – 2-я, Горбачева – 3-я, Петросян выступила вне конкурса. В мужских соревнованиях первым стал Петр Гуменник с преимуществом в 47 баллов, Семененко – 2-й, Дикиджи – 3-й. Чикмарева и Янченков победили в парах , Мишина и Галлямов – 2-е, Мухортова и Евгеньев – 3-и.

5. В Фонбет КХЛ «Шанхай» уступил «Ак Барсу», «Северсталь» была сильнее «Лады», «Салават» победил «Нефтехимик», «Авангард» обыграл «Барыс».

А «Трактор» расторг контракт с канадским вратарем Крисом Дриджером. У голкипера 8 побед за 23 матча в КХЛ при 89,7% сэйвов.

6. «Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» в дерби Северного Лондона – 4:1! Эзе сделал хет-трик, Ришарлисон забил почти из центрального круга.

7. «Милан» обыграл «Интер» в дерби (1:0): Пулишич забил, Чалханоглу не реализовал пенальти . «Рома» победил а «Кремонезе» в гостях (3:1) и лидирует в Серии А.

8. НХЛ. «Миннесота» обыграла «Виннипег» (3:0, 5-я победа подряд ), Юров забил победный гол , Капризов – 13-й в сезоне . «Сан-Хосе» победил «Бостон» (3:1), Мухамадуллин забил 1-й гол в сезоне , Аскаров отразил 34 из 35 бросков (7-я победа в последних 8 играх). Все результаты дня – здесь .

Александр Романов пропустит 5-6 месяцев из-за травмы, защитнику «Айлендерс» требуется операция. НХЛ не отстранила Рантанена за толчок россиянина в борт.

9. «Интер Майами» разгроми л «Цинциннати» в гостях в 1/4 финала Кубка МЛС, у Лео Месси гол и 3 ассиста .

10. Криштиану Роналду ударом через себя забил 954-й гол в карьере – «Аль-Халиджу» на 96-й минуте. У 40-летнего форварда 16 голов в 16 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию.

11. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса-2025, Расселл – 2-й, Антонелли – 3-й. Пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри были дисквалифицированы . В результате Ферстаппен до 24 очков сократил отставание от лидера «Ф-1» Норриса и сравнялся с Пиастри.

12. НБА. 37 очков за три четверти Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» разгромить «Портленд», «Лейкерс» одолели «Юту» благодаря 33+11+8 Дончича и другие результаты .

13. На Кубке мира по шахматам в Индии российский гроссмейстер Андрей Есипенко в полуфинале уступил китайцу Вэй И на тай-брейке и сыграет в матче за бронзу.

А российские шахматистки в третий раз выиграли командный чемпионат мира .

14. Лига клубного биатлона. Команда Серохвостова и Халили выиграла смешанную эстафету , команда Латыпова и Резцовой – 2-я, команда Бажина и Казакевич – 3-я.

15. Шесть российских саночников допущены до отборочных соревнований на Олимпиаду-2026. Первый старт пройдет в Италии.

16. МВД начало проверку по факту избиения фаната ЦСКА после дерби со «Спартаком», пишет Sport Baza. По данным «РБ Спорт», уже задержан болельщик в шарфе ЦСКА, избитый фанатами «Спартака». Кроме того, появилось новое видео драки : фанат армейцев показывал средние пальцы, с него попытались стянуть шарф.

Цитаты дня.

Депутат Свищев об избиении фаната ЦСКА: «Fan ID не гарантирует недопуск беспорядков, это единичный случай . Эффективность налицо – раньше такие беспорядки были гораздо чаще»

Флорентино Перес: «Лучший период «Барсы» совпал с выплатами Негрейре . Это ненормально – они заплатили вице-президенту судейского корпуса более 8 млн евро за 17 лет»

Степашин об уходе Карпина из «Динамо»: «Валера ушел сам, по-честному. Это не Кудашов хоккейный»

Галлямов – Мишиной о сорванной поддержке: «Вот и думай, хочешь ли ты дальше позориться . Я вообще в шоке»