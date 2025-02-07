У Ямаля 25 (11+14) очков в 30 матчах сезона за «Барсу». 17-летний вингер забил «Валенсии» в Кубке Испании

Ламин Ямаль набрал 25-е очко в 30-й игре сезона за «Барселону».

17-летний вингер каталонцев забил гол в игре 1/4 финала Кубка Испании против «Валенсии» (5:0, второй тайм).

Ямаль забил 11-й гол в сезоне-2024/25. Также на его счету 14 результативных передач.

Подробная статистика выступлений Ламина доступна здесь .

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