Глава РПЛ Алаев о разбане России: «Аншлаги вернулись, настало время Лиги чемпионов»

Александр Алаев: в РПЛ вернулись аншлаги, настало время Лиги чемпионов.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев верит в скорое возвращение российских команд на международные турниры.

В субботу матч «Спартак » – ЦСКА (1:0) в Премьер-лиге посетили 40 178 зрителей.

— В связи с последними новостями нет ли надежд, что наше возвращение может случиться раньше, чем мы ожидаем?

— Чтобы давать прогнозы, нужна фактура. Могу сказать, что это [отстранение] крайне несправедливое решение. Я надеюсь, что это случится как можно быстрее.

Знаете, как я говорил, когда еще в марте 2023 года на этом же стадионе [«Лукойл Арена »] с топовой командой было 4 тысячи болельщиков. У меня тогда были смешанные чувства, и руки опускались.

Тогда я себе сказал, что должен дождаться того момента, когда будет аншлаг в матче топовых команд, и они будут бороться за Лигу чемпионов. Аншлаги вернулись, настало время Лиги чемпионов, — сказал Алаев.