«Ливерпуль» вышел в финал Кубка лиги в 15-й раз. У «красных» 10 побед в турнире – больше всех
«Ливерпуль» вышел в финал Кубка английской лиги в 15-й раз.
Команда Арне Слота разгромила «Тоттенхэм» в ответном матче полуфинала турнира со счетом 4:0 после поражения в первой игре (0:1).
«Красные» пробились в финал, где встретятся с «Ньюкаслом». Матч состоится 16 марта.
Ранее мерсисайдцы играли в финале этого турнира 14 раз и одержали 10 побед – больше, чем любая другая команда.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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