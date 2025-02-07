«Ливерпуль» вышел в финал Кубка лиги в 15-й раз. У «красных» 10 побед в турнире – больше всех

«Ливерпуль» вышел в финал Кубка английской лиги в 15-й раз.

Команда Арне Слота разгромила «Тоттенхэм » в ответном матче полуфинала турнира со счетом 4:0 после поражения в первой игре (0:1).

«Красные» пробились в финал, где встретятся с «Ньюкаслом». Матч состоится 16 марта.

Ранее мерсисайдцы играли в финале этого турнира 14 раз и одержали 10 побед – больше, чем любая другая команда.