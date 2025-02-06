«Брага» хочет получить от «Зенита» всю сумму за Саласара сразу и специально затягивает переговоры (Legalbet)
«Брага» согласна отпустить Родриго Саласара в «Зенит» при одном условии.
Ранее стало известно, что 25-летний уругвайский полузащитник уже прошел медосмотр для «Зенита», а сумма трансфера должна составить 15+5 млн евро.
Сегодня «Чемпионат» сообщил, что Саласар не перейдет в клуб Мир РПЛ – «Брага» отказалась продать игрока, так как ее не устроили предоставленные гарантии оплаты. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев так отреагировал на это: «Типун вам на язык».
По данным Legalbet, «Брага» специально затягивает переговоры, желая получить от команды из Санкт-Петербурга всю сумму за трансфер сразу.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
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