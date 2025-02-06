«Брага» хочет получить от «Зенита» всю сумму за Саласара сразу и специально затягивает переговоры (Legalbet)

«Брага» согласна отпустить Родриго Саласара в «Зенит» при одном условии.

Ранее стало известно, что 25-летний уругвайский полузащитник уже прошел медосмотр для «Зенита», а сумма трансфера должна составить 15+5 млн евро .

Сегодня «Чемпионат» сообщил , что Саласар не перейдет в клуб Мир РПЛ – «Брага» отказалась продать игрока, так как ее не устроили предоставленные гарантии оплаты. Председатель правления «Зенита » Александр Медведев так отреагировал на это: «Типун вам на язык».

По данным Legalbet, «Брага » специально затягивает переговоры, желая получить от команды из Санкт-Петербурга всю сумму за трансфер сразу.

Подробная статистика выступлений Саласара доступна здесь .