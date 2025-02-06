Месси – лучший футболист в истории по версии FourFourTwo. Пеле – 2-й, Марадона – 3-й, Роналду – 4-й, Яшин – 26-й
Лионель Месси признан лучшим футболистом в истории по версии FourFourTwo.
Британский журнал опубликовал новую версию списка 100 лучших игроков в истории футбола.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («Барселона», «ПСЖ», «Интер Майами», Аргентина);
2. Пеле («Сантос», Бразилия);
3. Диего Марадона («Барселона», «Наполи», Аргентина);
4. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус», «Аль-Наср», Португалия);
5. Йохан Кройфф («Аякс», «Барселона», Нидерланды);
6. Роналдо («Барселона», «Интер», «Реал», Бразилия);
7. Зинедин Зидан («Ювентус», «Реал», Франция);
8. Франц Бекккенбауэр («Бавария», ФРГ);
9. Альфредо Ди Стефано («Реал», Испания);
10. Марко ван Бастен («Аякс», «Милан», Нидерланды).
Бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин занял 26-е место.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FourFourTwo
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