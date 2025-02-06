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  • Месси – лучший футболист в истории по версии FourFourTwo. Пеле – 2-й, Марадона – 3-й, Роналду – 4-й, Яшин – 26-й
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Месси – лучший футболист в истории по версии FourFourTwo. Пеле – 2-й, Марадона – 3-й, Роналду – 4-й, Яшин – 26-й

Лионель Месси признан лучшим футболистом в истории по версии FourFourTwo.

Британский журнал опубликовал новую версию списка 100 лучших игроков в истории футбола. 

Топ-10 выглядит следующим образом: 

1. Лионель Месси («Барселона», «ПСЖ», «Интер Майами», Аргентина);

2. Пеле («Сантос», Бразилия);

3. Диего Марадона («Барселона», «Наполи», Аргентина);

4. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус», «Аль-Наср», Португалия);

5. Йохан Кройфф («Аякс», «Барселона», Нидерланды);

6. Роналдо («Барселона», «Интер», «Реал», Бразилия);

7. Зинедин Зидан («Ювентус», «Реал», Франция);

8. Франц Бекккенбауэр («Бавария», ФРГ);

9. Альфредо Ди Стефано («Реал», Испания);

10. Марко ван Бастен («Аякс», «Милан», Нидерланды). 

Бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин занял 26-е место.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FourFourTwo
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