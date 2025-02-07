«Интер» проиграл в Серии А впервые с сентября – «Фиорентине» (0:3). Было 13 побед и 4 ничьих
«Интер» проиграл в Серии А впервые за 18 матчей.
Команда Симоне Индзаги уступила «Фиорентине» в перенесенной игре 14-го тура чемпионата Италии – 0:3.
Это первое поражение «нерадзурри» в лиге с 22 сентября – тогда они проиграли «Милану» (1:2). С тех пор «Интер» в Серии А одержал 13 побед и 4 раза сыграл вничью.
10 февраля миланцы снова встретятся с «Фиорентиной».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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