«Интер» проиграл в Серии А впервые с сентября – «Фиорентине» (0:3). Было 13 побед и 4 ничьих

«Интер» проиграл в Серии А впервые за 18 матчей.

Команда Симоне Индзаги уступила «Фиорентине» в перенесенной игре 14-го тура чемпионата Италии – 0:3.

Это первое поражение «нерадзурри» в лиге с 22 сентября – тогда они проиграли «Милану» (1:2). С тех пор «Интер » в Серии А одержал 13 побед и 4 раза сыграл вничью.

10 февраля миланцы снова встретятся с «Фиорентиной».