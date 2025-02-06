«Зенит» предложил 35 млн евро за Жерсона и готов платить 7,2 млн в год капитану «Фламенго» (Жулио Мигел Нето)

«Зенит» сделал новое предложение о трансфере капитана «Фламенго» Жерсона.

Петербуржцы ранее предложили 28 млн евро за 27-летнего атакующего полузащитника сборной Бразилии .

Как утверждает журналист Жулио Мигел Нето, представили Жерсона сообщили «Зениту » об отказе «Фламенго ». После этого клуб Мир РПЛ представил новое предложение.

«Зенит» готов заплатить за Жерсона 35 миллионов, а самому футболисту дать оклад в 600 тысяч евро в месяц или 7,2 млн в год.

В 2024 году бразилец провел 32 игры в чемпионате, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Подробно со статистикой игрока, ранее выступавшего за «Рому» и «Марсель», можно ознакомиться здесь .