«Зенит» предложил 35 млн евро за Жерсона и готов платить 7,2 млн в год капитану «Фламенго» (Жулио Мигел Нето)
«Зенит» сделал новое предложение о трансфере капитана «Фламенго» Жерсона.
Петербуржцы ранее предложили 28 млн евро за 27-летнего атакующего полузащитника сборной Бразилии.
Как утверждает журналист Жулио Мигел Нето, представили Жерсона сообщили «Зениту» об отказе «Фламенго». После этого клуб Мир РПЛ представил новое предложение.
«Зенит» готов заплатить за Жерсона 35 миллионов, а самому футболисту дать оклад в 600 тысяч евро в месяц или 7,2 млн в год.
В 2024 году бразилец провел 32 игры в чемпионате, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Подробно со статистикой игрока, ранее выступавшего за «Рому» и «Марсель», можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Жулио Мигела Нето в X
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