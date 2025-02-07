У «Барселоны» 8 побед и 2 ничьих после 1:2 от «Атлетико»

«Барселона» продлила серию без поражений до 10 матчей.

Команда тренера Ханси Флика крупно обыграла «Валенсию» (5:0) в гостях в 1/4 финала Кубка Испании.

После проигрыша «Атлетико» (1:2) в Ла Лиге 21 декабря каталонцы одержали 8 побед и дважды сыграли вничью.

9 февраля «Барселона » на выезде сыграет с «Севильей» в рамках Примеры.