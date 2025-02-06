Защитник «Пари НН» Стаматов: «Не думал, что в России так безопасно. В Барселоне могут на прогулке вырвать сумку и убежать – здесь о таком даже не слышал»

Защитник «Пари НН» Матео Стаматов сравнил безопасность жизни в России и в Испании.

– Вы перевезли жену в Россию. Как ей тут?

– Россия – хорошая страна для жизни с семьей. Когда я сюда ехал, не думал, что тут так безопасно. За 4 года, что здесь живу, у меня не разу не возникало проблем или неприятностей на улице. Мы с женой чувствуем себя в полной безопасности.

– А чего ожидали? Что по улицам бегают медведи и люди с оружием?

– Нет, конечно. Но даже в Барселоне ты можешь выйти погулять, а кто-то вырвет твою сумку и убежит. В России я никогда не видел ничего подобного и даже не слышал о таком.

– Что еще понравилось вам и жене в России?

– Ей нравится, что здесь много мест, где можно провести день. У вас отличная гастрономия, классные спортивные залы. У вас есть вообще все. Знаю, что и для детей здесь великолепные условия – школы, сады. Считаю, что Россия – отличная страна, чтобы жить в ней и развиваться, – сказал Стаматов .