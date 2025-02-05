Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал» в гостях у «Леганеса», «Барса» сыграет с «Валенсией» в четверг
В Кубке Испании проходят матчи 1/4 финала.
Во вторник «Атлетико» разгромил «Хетафе» (5:0).
В среду «Реал» сыграет в гостях с «Леганесом».
В четверг «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна проведет матч против «Осасуны», «Валенсия» встретится с «Барселоной».
1/4 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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