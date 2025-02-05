Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал» в гостях у «Леганеса», «Барса» сыграет с «Валенсией» в четверг

В Кубке Испании проходят матчи 1/4 финала.

Во вторник «Атлетико » разгромил «Хетафе » (5:0).

В среду «Реал» сыграет в гостях с «Леганесом ».

В четверг «Реал Сосьедад » Арсена Захаряна проведет матч против «Осасуны», «Валенсия » встретится с «Барселоной».

Кубок Испании

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

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