«Локомотив» стал первым участником Кубка Гагарина-2025. Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ

«Локомотив» стал первым участником Кубка Гагарина-2025.

Сегодня команда тренера Игоря Никитина обыграла минское «Динамо » (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Теперь в активе «Локомотива » 82 очка после 54 игр сезона. Клуб лидирует в таблице КХЛ.