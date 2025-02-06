«Локомотив» стал первым участником Кубка Гагарина-2025. Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ
«Локомотив» стал первым участником Кубка Гагарина-2025.
Сегодня команда тренера Игоря Никитина обыграла минское «Динамо» (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Теперь в активе «Локомотива» 82 очка после 54 игр сезона. Клуб лидирует в таблице КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
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