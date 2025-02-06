Кевин Дюрэнт остался в «Финиксе»
«Финикс» не стал обменивать Кевина Дюрэнта.
«Санз» проинформировали все заинтересованные команды, что они не будут обменивать форварда Кевина Дюрэнта, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
«Несколько команд звонили сегодня по поводу Дюрэнта, но «Санз» обменяли Юсуфа Нуркича, приобрели несколько ролевых игроков и хотят посмотреть, как будет выглядеть эта команда во второй половине сезона.
Кевин Дюрэнт не ожидал услышать свое имя в слухах об обменах и не просил об обмене из «Финикса» в этом сезоне», – сказал Чарания.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт SportsCenter в соцсети X
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