Кевин Дюрэнт остался в «Финиксе»

«Финикс» не стал обменивать Кевина Дюрэнта.

«Санз» проинформировали все заинтересованные команды, что они не будут обменивать форварда Кевина Дюрэнта , сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Несколько команд звонили сегодня по поводу Дюрэнта, но «Санз» обменяли Юсуфа Нуркича, приобрели несколько ролевых игроков и хотят посмотреть, как будет выглядеть эта команда во второй половине сезона.

Кевин Дюрэнт не ожидал услышать свое имя в слухах об обменах и не просил об обмене из «Финикса » в этом сезоне», – сказал Чарания.