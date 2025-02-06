«Торпедо» отыгралось с 0:2 и победило «Спартак» по буллитам

«Торпедо» одержало волевую победу над «Спартаком» (3:2 Б).

К 35-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Игоря Ларионова уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась победы.

«Торпедо » сравняло счет благодаря голам Кирилла Воронина и Никиты Тертышного.

Решающий буллит забросил Дмитрий Кагарлицкий .