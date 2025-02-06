Статую Роналду установили на Таймс-сквер в честь 40-летия португальца

В центре Нью-Йорка установили статую Криштиану Роналду в честь его 40-летия.

5 февраля нападающий «Аль-Насра » и сборной Португалии отпраздновал юбилей.

В честь этого события на Таймс-сквер, площади в центральной части Манхэттена, была установлена бронзовая скульптура Роналду высотой 3,6 метра, стоящая на грузовике, раскрашенная в зеленый, красный и золотой цвета.

Автор произведения искусства – скульптор Серджио Фурнари, ставший известным благодаря памятнику «Обед на вершине небоскреба», который является интерпретацией знаменитой фотографии 1932 года, на которой рабочие обедают на одной из стальных балок 69-го этажа строящегося Рокфеллер-центра на высоте более 200 метров.

Фурнари открыл свою статую, и болельщики Роналду стали скандировать Siu («Да!» – Спортс’‘) – этим возгласом португалец отмечает забитые голы.

Скульптура была создана для того, чтобы «увековечить сущность Роналду не только как спортсмена, но и как культурной иконы, которая вдохновила миллиарды людей по всему миру».

Фото: Marius Becker/dpa/Global Look Press

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