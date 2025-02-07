Леброн Джеймс исполнил три точных 3-очковых за 48 секунд, включая попадание от логотипа

Леброн Джеймс продемонстрировал снайперский талант.

Форвард «Лейкерс » в матче с «Голден Стэйт » (120:112) исполнил три точных 3-очковых за 48 секунд, включая попадание от логотипа.

В активе Леброна 42 очка, 17 подборов и 8 передач.