5-кратный победитель ЛЧ Марсело завершил карьеру: «Реал» – уникальный клуб, мадридизм – неописуемое чувство. Всегда буду дорожить двумя олимпийскими медалями и Кубком конфедераций со сборной»

Марсело объявил о завершении карьеры.

Экс-защитник «Реала» выложил видеоролик, в котором рассказал о своем пути в футболе и вспомнил о важных моментах в карьере. В конце 36-летний футболист сообщил о завершении карьеры.

«Моя любовь к футболу передалась мне от отца. Он хотел, чтобы я стал профессиональным футболистом и делал все возможное для этого.

В 18 лет в мою дверь постучал «Реал», так я оказался здесь. Сейчас я могу гордо заявить, что я настоящий мадридиста. Здесь мы с женой создали семью. 16 сезонов, 25 трофеев, 5 побед в Лиге чемпионов, одна из них в качестве капитана... И множество волшебных вечеров на «Бернабеу ». Вот это приключение.

«Реал » – уникальный клуб. Мадридизм – неописуемое чувство. Выступать за свою страну с самых ранних возрастов также большая честь. Я всегда буду дорожить двумя олимпийскими медалями и Кубком конфедераций.

Возвращение в «Флуминенсе » означало желание отплатить клубу за то, что они дали мне в начале, помочь им выиграть три трофея, включая Копа Либертадорес, и оставить наследие для будущих поколений в виде «Стадиона Марсело Виейра».

Мой путь футболиста закончился здесь, но мне все еще есть что дать футболу.

Спасибо за все», – говорит Марсело в ролике.