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  • Захарова о недопуске России на ЧМ по хоккею: «Не можете обеспечить безопасность – не проводите. Это обязанность, а не опция на выбор. Политизированное и дискриминационное решение»
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Захарова о недопуске России на ЧМ по хоккею: «Не можете обеспечить безопасность – не проводите. Это обязанность, а не опция на выбор. Политизированное и дискриминационное решение»

Мария Захарова высказалась о недопуске России на ЧМ по хоккею.

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.

«К вопросу о русофобии и ненависти, удивительная история: ИИХФ в очередной раз приняла политизированное и дискриминационное решение об отстранении сборной России от участия в чемпионате мира по хоккею 2026 года.

Какое же основание придумали и на этот раз? Не заржавело у них. Основанием стала якобы неспособность и невозможность организаторов в контексте продолжающейся СВО гарантировать безопасность российской команды во время предстоящего турнира.

Недопуск нашей сборной на чемпионат мира является ничем иным как попыткой избавиться от честной конкуренции и лишить зрителей возможности насладиться красивой игрой одной из лучших, это объективный факт, команд планеты.

Что значит, они не могут обеспечить безопасность российской сборной? Вообще тогда не проводите, если не можете гарантировать безопасность. Это обязанность, это не опция и не на выбор.

Это обязанность, с которой, если та или иная сторона не может справиться, она складывает с себя соответствующие полномочия по приему чемпионатов мира. Здесь мы все прекрасно понимаем, что это отговорки.

Решение в отношении российской сборной – лицемерие, политизация спорта, малодушие и нарушение всех принципов мирового спорта и спортивного движения.

Желаем ИИХФ набраться, наконец, мужества и признать попытки отменить российский спорт несостоятельными, это бьет по ним же самим», – сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Гашек о решении ИИХФ: «Хватит врать – русских не допускают только по одной причине. Рад, что хоккей остается без них и белорусов, но люди не дураки. Никогда не одобрю такое поведение»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Мария Захарова
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