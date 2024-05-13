Около 500 000 человек посетили чемпионский парад «Реала»

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Футбол

Примерно полмиллиона человек посетили чемпионский парад «Реала».

«Сливочные» досрочно выиграли чемпионат Испании неделю назад. В воскресенье Королевская испанская футбольная федерация вручила «Реалу» чемпионский кубок на клубной базе.

После этого «Мадрид» отправился в Королевский почтовый дом на площади Пуэрта-дель-Соль, который служит офисом президента Мадридского сообщества Исабель Диас Аюсо. После приема футболисты и тренеры команды вышли на балкон и поприветствовали собравшихся фанатов. Карло Анчелотти запел гимн клуба.

Затем, в рамках чемпионского парада, «Реал» на автобусе отправился на площадь к фонтану Сибелес, где традиционно празднует свои победы. Там также собрались болельщики.

Всего праздничные мероприятия «Реала» в Мадриде посетили около 500 000 человек, сообщают Madrid Xtra и Madridistas Del Mundo со ссылкой на Marca.

Изображение: realmadrid.com

Анчелотти повторил то самое празднование: с сигарой и очками 😎

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10 комментариев
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Неудивительно
Все-таки лучший клуб в истории)
+21
-3
+18
Фантастическая атмосфера!
Надеюсь, повторят после финала ЛЧ!
+16
-4
+12
Ответ иц а мен
Комментарий удален модератором
Так называемый парад пройдёт в Барселоне 28 июня.
+9
-1
+8
Ответ иц а мен
Комментарий удален модератором
Спортс, забаньте уже эту псину!
+9
-1
+8
Атмосфера праздника, надеюсь не последний раз в этом сезоне собираются!
+7
0
+7
Ответ Денис
Спортс, забаньте уже эту псину!
И ещё половину мессибоев и герлов заодно
+3
0
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сильно!
+1
0
+1
Ответ Футбольные Хроники
Так называемый парад пройдёт в Барселоне 28 июня.
жалкий хейтер🤡🧯🧯
На всех ветках пытается оскорбить Мадрид
А гей парады в Барселоне обычно проходят, действительно
Пусть погуглит
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Комментарий удален модератором
Как Маур сказал - "диз из Эритейдж"
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Ответ Денис
Спортс, забаньте уже эту псину!
Май френд, твой коммент скорее всего удалят. Но я его поддерживаю.
Увы, администрации нужны все эти Иц а мены, Риги, Климовы, чтобы раздувать cрач и гнать трафик.
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