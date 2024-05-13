Около 500 000 человек посетили чемпионский парад «Реала»

Примерно полмиллиона человек посетили чемпионский парад «Реала».

«Сливочные» досрочно выиграли чемпионат неделю назад. В воскресенье Королевская испанская футбольная федерация вручила « » чемпионский кубок на клубной базе.

После этого «Мадрид» отправился в Королевский почтовый дом на площади Пуэрта-дель-Соль, который служит офисом президента Мадридского сообщества Исабель Диас Аюсо. После приема футболисты и тренеры команды вышли на балкон и поприветствовали собравшихся фанатов. Карло Анчелотти запел гимн клуба.

Затем, в рамках чемпионского парада, «Реал» на автобусе отправился на площадь к фонтану Сибелес, где традиционно празднует свои победы. Там также собрались болельщики.

Всего праздничные мероприятия «Реала» в Мадриде посетили около 500 000 человек, сообщают Madrid Xtra и Madridistas Del Mundo со ссылкой на Marca.

Изображение: realmadrid.com

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