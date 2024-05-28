Орещук о российских вратарях: «Славянские гены у нас хорошие, во вратарском деле это пользуется популярностью. У нас растет поколение, которое будет лучше Лунева и Сафонова: Адамов, Агкацев, Латышонок»
Роман Орещук оценил российскую вратарскую школу.
Ранее стало известно, что Матвей Сафонов прибыл в Париж на медосмотр для «ПСЖ». Вратарь подпишет контракт с парижанами, как только откроется летнее трансферное окно.
«Советская и российская вратарская школа очень сильная. Посмотрите, сколько вратарей нашей школы пользуются спросом. Славянские гены у нас такие, хорошие, во вратарском деле это пользуется популярностью.
Я не удивлен общей картине. У нас растет хорошее поколение, которое будет еще лучше Лунева и Сафонова: Адамов, Агкацев, Латышонок. Самое интересное, Адамов, Агкацев, Латышонок, Сафонов – воспитанники «Краснодара». Они там что, вратарей только делают (смеется)? Сила какая‑то там особенная», – сказал бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук.
А, заглянул в профиль ,всё понятно. Сектант.
...славянские гены, блин.
Хромосомы лишними не бывают.