Орещук о российских вратарях: «Славянские гены у нас хорошие, во вратарском деле это пользуется популярностью. У нас растет поколение, которое будет лучше Лунева и Сафонова: Адамов, Агкацев, Латышонок»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия Динамо Москва Роман Орещук Краснодар Андрей Лунев Денис Адамов Евгений Латышонок Матч ТВ Матвей Сафонов Станислав Агкацев Футбол

Роман Орещук оценил российскую вратарскую школу.

Ранее стало известно, что Матвей Сафонов прибыл в Париж на медосмотр для «ПСЖ». Вратарь подпишет контракт с парижанами, как только откроется летнее трансферное окно. 

«Советская и российская вратарская школа очень сильная. Посмотрите, сколько вратарей нашей школы пользуются спросом. Славянские гены у нас такие, хорошие, во вратарском деле это пользуется популярностью.

Я не удивлен общей картине. У нас растет хорошее поколение, которое будет еще лучше Лунева и Сафонова: Адамов, Агкацев, Латышонок. Самое интересное, Адамов, Агкацев, Латышонок, Сафонов – воспитанники «Краснодара». Они там что, вратарей только делают (смеется)? Сила какая‑то там особенная», – сказал бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук.

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14 комментариев
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Ответ Black Phoenix
Быть лучше Сафонова - не показатель хорошего вратаря. Вот когда появится такой же уникум по российским, и даже европейским меркам как Акинфеев - тогда я, возможно, поверю про гены и подрастающее поколение. Пока что до уровня Игоря за двадцать с лишним лет и близко никто не дорос. P.S Точно так же главным центральным защитником очень долгое время был Игнашевич, а смену ему так и не нашли.
конешевич даже по восточно европейским меркам средненький вратарь.

А, заглянул в профиль ,всё понятно. Сектант.
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Слава лимиту, и никакие славянские гены не влияют, а только паспорт российский
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Ответ Заборостроитель
Слава лимиту, и никакие славянские гены не влияют, а только паспорт российский
Он бы ещё про лишнюю хромосому сказал, как МедЫнский.
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Латышонку, как и Сафонову 25
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Как подрастающие Адамов и Латышонок могут быть лучше, чем младше их Сафонов?
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Ответ Заборостроитель
Слава лимиту, и никакие славянские гены не влияют, а только паспорт российский
Слава роду!
...славянские гены, блин.
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Адамов и Латышонок не молодые уже , а вот лучший вратарь ФНЛ, Кокарев - молодой вратарь .
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Акгацев всего на 3 года младше Сафонова.
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Адамов старше Сафонова, Латышенку столько же.
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Ответ Black Phoenix
Быть лучше Сафонова - не показатель хорошего вратаря. Вот когда появится такой же уникум по российским, и даже европейским меркам как Акинфеев - тогда я, возможно, поверю про гены и подрастающее поколение. Пока что до уровня Игоря за двадцать с лишним лет и близко никто не дорос. P.S Точно так же главным центральным защитником очень долгое время был Игнашевич, а смену ему так и не нашли.
Уникум он только для России
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Ответ hiper26
Он бы ещё про лишнюю хромосому сказал, как МедЫнский.
Наш большой историк как скажет, так и будет.
Хромосомы лишними не бывают.
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Ответ Алексей Горланов
Слава роду! ...славянские гены, блин.
Уточнить бы, а Лунин тоже наш?😏
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Ответ Константин Эсперов
Адамов и Латышонок не молодые уже , а вот лучший вратарь ФНЛ, Кокарев - молодой вратарь .
Адамов не молодой? Он в молодежке Сочи выходил пару лет назад, ему Ростов там пачку напихал
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