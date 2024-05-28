Хави хочет получить 2,5 млн евро от «Барсы» – столько он заплатил «Аль-Садду» за расторжение контракта в 2021-м

Теги Барселона Хави Ла Лига высшая лига Катар Аль-Садд деньги Футбол

Хави хочет получить 2,5 миллиона евро после ухода из «Барселоны».

Ранее стало известно, что Хави откажется от компенсации за увольнение и простит каталонскому клубу 11-12 миллионов евро.

Однако, как сообщает Mundo Deportivo, тренер все же хочет получить от «блауграны» 2,5 млн евро – такую сумму он сам заплатил «Аль-Садду» за расторжение контракта в 2021 году при переходе в «Барсу».

Контракт испанского специалиста с клубом из Катара был рассчитан до 2023-го.

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29 комментариев
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Он еще и за разрыв предыдущего контракта сам заплатил. Респект Хави, большечемклубу должно быть стыдно
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вот будет смеху, если Лапорта зажмет эти деньги 😅
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Ответ Juninho P.
вот будет смеху, если Лапорта зажмет эти деньги 😅
Как он может зажать 2,5М, если должен ему 12М по контракту?
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Ответ Juninho P.
вот будет смеху, если Лапорта зажмет эти деньги 😅
Не если, а когда :)) это же Лапорта
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Разумно и честно, чтобы хоть немного совесть имели!!
+15
-1
+14
Ответ football.in.kg
Комментарий скрыт
Ничего, что в Аль-Садде он получал 10?
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В Барсе вечно какие то мутки. Какой-то цыганский клуб. Джипсилона.
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По хорошему, Барса сама должна была давно предложить ему компенсировать эту сумму.
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я ухожу,я остаюсь..я отказываюсь от 12 лямов..я хочу 2.5л. с Лапорты станется без трусов останется
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Полнейшее свинство со стороны Барселоны до сих пор не отдать эти деньги.
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Переобуваемся
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ДНК Барселоны. Больше чем семья.
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одумывается
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Так он еще и за свой счет перешел. Контора "Рога и копыта")
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Хави, после того как ему выплатят эти 2.5 млн
"Так,так, хочу ещё 5 млн , а может и все 10. Жоан, гони бабки!"
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В бчк все жадные и считают до копеек
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Барса рогом упрётся и начнёт судиться с Хави за каждую копейку с подачи Лапорты, хотя финансовые претензии Эрнандеса полностью справедливы. Мало того что он из своего кармана заплатил за уход в любимый клуб, так его отсюда ещё и пинками вышвырнули.
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Ответ ta-tosha
Как он может зажать 2,5М, если должен ему 12М по контракту?
Страшно то, что комментарии выше ещё и плюсуют)))
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Мошенники
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Ответ tokoruko
- я ухожу - не ухожу - я не хочу компенсацию - я хочу компенсацию - я не отказываюсь от слов - вы че повелись? ахахахаз
Он хотел компенсацию за разрыв контракта с клубом из Катара, а не зарплату, про отказ от которой он говорил
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