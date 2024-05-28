Хави хочет получить 2,5 млн евро от «Барсы» – столько он заплатил «Аль-Садду» за расторжение контракта в 2021-м
Хави хочет получить 2,5 миллиона евро после ухода из «Барселоны».
Ранее стало известно, что Хави откажется от компенсации за увольнение и простит каталонскому клубу 11-12 миллионов евро.
Однако, как сообщает Mundo Deportivo, тренер все же хочет получить от «блауграны» 2,5 млн евро – такую сумму он сам заплатил «Аль-Садду» за расторжение контракта в 2021 году при переходе в «Барсу».
Контракт испанского специалиста с клубом из Катара был рассчитан до 2023-го.
"Так,так, хочу ещё 5 млн , а может и все 10. Жоан, гони бабки!"