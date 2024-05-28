Карло Анчелотти: «На «Бернабеу» говорят, что Бог носит белую футболку. Но он наказывает за ошибки. «Реал» выиграл Ла Лигу, потому что у нас нет эго»

Карло Анчелотти высказался о влиянии истории на результаты «Реала».

1 июня « » сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов. В случае победы «Реал» станет 15-кратным победителем турнира. У «Милана», идущего вторым по числу побед в Лиге чемпионов, – 7 трофеев.

«Они никогда не забывают. Везде в клубе: Ди Стефано, Ди Стефано. Приходишь на базу: Ди Стефано тут, Ди Стефано там.

На «Бернабеу» говорят, что Бог носит белую футболку. Кто знает, может, так оно и есть. Но я думаю, что Бог наказывает за ошибки. Если ты допускаешь ошибку, то Бог в белом наказывает тебя.

« » Дортмунд – хорошая команда. Они очень усердно трудятся. Легко не будет. Но мои игроки тоже трудятся. И они скромные.

Скромность – ключевое качество этого состава. Мы выиграли в этом сезоне, потому что у нас нет эго. Винисиус – никакого эго. Родриго – никакого эго. Более возрастные игроки – такие же. Тони Кроос, Дани Карвахаль, Начо, Лука Модрич.

Не знаю, что произойдет в будущем, но сейчас между молодыми игроками нет никакой зависти. Смирение – это важно. Им необходимо обладать», – сказал тренер «Реала».