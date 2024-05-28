Карло Анчелотти: «На «Бернабеу» говорят, что Бог носит белую футболку. Но он наказывает за ошибки. «Реал» выиграл Ла Лигу, потому что у нас нет эго»

Теги Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Альфредо Ди Стефано Футбол

Карло Анчелотти высказался о влиянии истории на результаты «Реала».

1 июня «Мадрид» сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов. В случае победы «Реал» станет 15-кратным победителем турнира. У «Милана», идущего вторым по числу побед в Лиге чемпионов, – 7 трофеев.

«Они никогда не забывают. Везде в клубе: Ди Стефано, Ди Стефано. Приходишь на базу: Ди Стефано тут, Ди Стефано там.

На «Бернабеу» говорят, что Бог носит белую футболку. Кто знает, может, так оно и есть. Но я думаю, что Бог наказывает за ошибки. Если ты допускаешь ошибку, то Бог в белом наказывает тебя.

«Боруссия» Дортмунд – хорошая команда. Они очень усердно трудятся. Легко не будет. Но мои игроки тоже трудятся. И они скромные.

Скромность – ключевое качество этого состава. Мы выиграли Ла Лигу в этом сезоне, потому что у нас нет эго. Винисиус – никакого эго. Родриго – никакого эго. Более возрастные игроки – такие же. Тони Кроос, Дани Карвахаль, Начо, Лука Модрич.

Не знаю, что произойдет в будущем, но сейчас между молодыми игроками нет никакой зависти. Смирение – это важно. Им необходимо обладать», – сказал тренер «Реала».

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Интересно, что единственный клуб в мире, который во всех матчах имеет право (на то ест специальное решение ФИФА) играть в белой форме - это бразильский "Сан-Кристован", который ещё жив. И даже на "Сантьяго Бернабеу" сыграет в белом, если представится такая редкая возможность.
+17
-1
+16
Если человек говорит, что он скромный - то он не скромный.
+16
-7
+9
- А можете назвать фамилию бога?
- Марчиняк
+25
-17
+8
Ответ Andrey Kuritcyn
Интересно, что единственный клуб в мире, который во всех матчах имеет право (на то ест специальное решение ФИФА) играть в белой форме - это бразильский "Сан-Кристован", который ещё жив. И даже на "Сантьяго Бернабеу" сыграет в белом, если представится такая редкая возможность.
Интересный факт. А почему?
+6
-1
+5
о как , Альмерию, Баварию , Лейпциг , Барсу (и др) наказал за ошибки "бог" , а не человек со свистком ....
+5
-1
+4
Скромность – ключевое качество этого состава.

Бог носит белую футболку.

Это как-то нескромно, что ли
+5
-2
+3
Ответ Ебздрогыч
Скромность – ключевое качество этого состава. Бог носит белую футболку. Это как-то нескромно, что ли
очень даже не скромно,
+5
-2
+3
> Реал
> нет эго

)))))))))))))))))
Да с вами по размеру ЧСВ только Барселона может сравниться )))
+2
0
+2
Винисиус без эго?)))
Хороший анекдот
+2
0
+2
Выпил 🍸 хорошо Анчелоти
+5
-3
+2
Ни эго, ни стиля ни чувства совести. Играть 180 минут по 10 человек в своей штрафной на Бернабеу!
Трофеи не пахнут! Игра забудется!
+10
-9
+1
Все правильно Папа Карло говорит. Смирение - ключ к победам. Побеждает тот, кто готов жертвовать своим эго ради команды и ради общей победы. И Реал реально большие молодцы сейчас. И старики и молодежь - и никто не тянет на себя. Старые помогают молодым, молодые ведут себя как положено. Красавцы.
0
0
0
Потому что был диктатор Франко, а теперь перес, нагнувший устав клуба и лалигу под себя.
0
0
0
На самом деле Бог любит черно—синие цвета) Но тсс, это секрет.
0
0
0
Ответ Саша Вжухов
- А можете назвать фамилию бога? - Марчиняк
Да там у них многобожество, из этих Марчиньяков можно два пантеона богов собрать.
+4
-4
0
Ответ Tun
У Карло и правда нет, Жозе вроде моложе, а как старпёр вечно ворчит на молодёжь, что они не Лэмпарды и не Карвалью, в то время как Аарло прокачивает Винисиусов и Джудов
Жозе прав, особенно с двумя мартышками что ты перечислил
0
0
0
Ответ Andrey Kuritcyn
Интересно, что единственный клуб в мире, который во всех матчах имеет право (на то ест специальное решение ФИФА) играть в белой форме - это бразильский "Сан-Кристован", который ещё жив. И даже на "Сантьяго Бернабеу" сыграет в белом, если представится такая редкая возможность.
К тому моменту, когда Сан-Кристовану доведется сыграть на Бернабеу, ФИФА уже не будет. Зато будет Суперлига Флорентино Переса
0
0
0
Ответ Даник Муша
У меня тоже нет чувства совести. Как жить то?
Отлично я полагаю. Таким как вы живется отлично. Выбросить мусорную в окно, нассать в подъезде. Зачастую таким людям присуще отсутствие базовых понятий оттого и кажется, что это нормально. )
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий