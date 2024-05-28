Канделаки о Евро-2024 на «Матч ТВ» и Okko: «Рада, что мы можем показать событие такого масштаба. Это потребовало наших больших усилий, но того стоило»

Тина Канделаки высказалась о сотрудничестве «Матч ТВ» с Okko в ходе Евро-2024.

«Прежде всего, очень рада, что мы можем порадовать зрителей канала « » и показать событие такого масштаба, как чемпионат Европы по футболу. Это потребовало наших больших усилий, но это того стоило, потому что болельщики по всей России получат удовольствие от футбольного праздника.

За развитием ситуации по показу чемпионата Европы наблюдал весь рынок. Я очень благодарна коллегам, что, несмотря на всю сложность переговоров, благодаря конструктивной позиции всех участников сделки нам удалось выйти на финишную прямую.

Уверена, что такой большой и сложный кейс станет началом масштабных проектов, которые планируем в дальнейшем запускать вместе с », – отметила заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа».