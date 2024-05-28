Канделаки о Евро-2024 на «Матч ТВ» и Okko: «Рада, что мы можем показать событие такого масштаба. Это потребовало наших больших усилий, но того стоило»

Теги Газпром-Медиа Матч ТВ Тина Канделаки Okko Евро-2024 Футбол

Тина Канделаки высказалась о сотрудничестве «Матч ТВ» с Okko в ходе Евро-2024.

«Прежде всего, очень рада, что мы можем порадовать зрителей канала «Матч ТВ» и показать событие такого масштаба, как чемпионат Европы по футболу. Это потребовало наших больших усилий, но это того стоило, потому что болельщики по всей России получат удовольствие от футбольного праздника.

За развитием ситуации по показу чемпионата Европы наблюдал весь рынок. Я очень благодарна коллегам, что, несмотря на всю сложность переговоров, благодаря конструктивной позиции всех участников сделки нам удалось выйти на финишную прямую.

Уверена, что такой большой и сложный кейс станет началом масштабных проектов, которые планируем в дальнейшем запускать вместе с Okko», – отметила заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа».

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9 комментариев
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Больших усилий под рулём?
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Зная Канделаки - без скандалов с российской стороны не обойдётся на Евро. Это практически как анонс.
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"Огромных наших усилий" - это она так называет народные деньги?
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англию когда начнете показывать, хоть чемпионшип?
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Наших? Это чьих?
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Ответ rufunt
англию когда начнете показывать, хоть чемпионшип?
"Хоть чемпионшип". А какая разница ? Или отношение правообладателей от дивизиона зависит ?
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Ответ rufunt
англию когда начнете показывать, хоть чемпионшип?
Так англичане, вроде, сами не продают телеправа российским каналам с ТВ. Если правильно помню
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Ответ Roma Khamraliev
Больших усилий под рулём?
Гидроусилитель руля
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Ответ <CRISTIANO>
"Огромных наших усилий" - это она так называет народные деньги?
Нет, её усилия под рулём.
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