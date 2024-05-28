Маслов о книгах: «Финансиста» прочел запоем, дочитываю «Стоика». Не скажу, что книгоман, но было интересно. Максименко читал «Сегуна» вроде. Просто сложился стереотип, что футболисты не читают»

Теги Спартак премьер-лига Россия книги Александр Максименко Матч ТВ Павел Маслов Футбол

Павел Маслов рассказал о прочитанных книгах.

– На досуге люблю активности, теннис большой. Пытался играть. Дочитываю «Стоика». Не скажу, что я книгоман. Но это было очень интересно. «Финансиста» прочитал запоем. О том, как человек пытается строить бизнес, налаживать коммуникацию.

Кто еще в «Спартаке» такое читает?

– Я знаю, многие любят большие произведения. Макси [Александр Максименко] читал «Сегуна» вроде. Просто сложился стереотип, что футболисты не читают и не говорят. У нас в команде спокойно все общаются, учат язык. А те слова, что не понимают, покажут руками. Все стараются максимально развиваться, – рассказал Павел Маслов.

«Стоик» и «Финансист» – романы из «Трилогии желания» Теодора Драйзера. «Сегун» – роман-эпопея Джеймса Клавелла.

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23 комментария
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Сложилось отчетливое мнение, что наши футболисты не тренируются. Или видимо вместо этого пичитывают…)))))
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Читать книниги-это еще не значит быть умным.
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Ответ Nicitos
А ты слишком много говоришь. Лучше бы так играл бы
Когда Паше в конце сезона дали шанс, он отыграл вполне достойно
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Ответ Topper_Harley_SPB
После таких интервью может сложится стереотип, что футболисты читают и даже умеют говорить.
Знаком с Пашей ещё с его школьных лет. Он толковый и рассудительный парень. Было как-то с ним интервью на Спортсе пару-тройку лет назад, которое многим читателям зашло
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Ответ &_Bishep_&
Молодец, умные книги читает. Но после "Финансиста", вроде идёт "Титаник" если не ошибаюсь. А потом Стоик?
Титан)
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+3
Ответ Torson Tor
Титан)
🤣То есть...конечно...Титан.
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Ответ Topper_Harley_SPB
После таких интервью может сложится стереотип, что футболисты читают и даже умеют говорить.
сложиться
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После таких интервью может сложится стереотип, что футболисты читают и даже умеют говорить.
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Маслову нужно к Осинькину в Крылья, там из него слепят игрока, как из Рассказова и Гапонова, ну или по крайней мере будет больше игровой практики.
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Читать умеют, уже хорошо
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Ну да. Карточка, травма и без него будет жесткий дефицит цз. Лучше его оставить, чем потом литвиновым дыры затыкать. Плюс, есть шанс проявить себя у нового тренера и подняться повыше с номинально 4го номера выбора
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И так же хорошо играть в футбол
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Ответ Причёска Бэйла
Хватит Крыльям неликвидом побираться.
Почему неликвид? Крылья мало заработали с Глушенкова? Наоборот у Крыльев команда с хорошем менеджметом, покупать задарма у Спартака и продавать в несколько раз дороже, тем более Маслов по потенциалу сильнее и Гапонова и Рассказова.
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Ответ Eugene88
И у нас получит практику, если новых цз не купят. Как сменщик основного - вполне нормально маслов играет
В Спартаке уже есть Бабич, Дуарте и Чернов, который набрал приличную форму. Маслову остаётся только затыкать дыры в составе, либо Кубок
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Ответ Mihail0910
Почему неликвид? Крылья мало заработали с Глушенкова? Наоборот у Крыльев команда с хорошем менеджметом, покупать задарма у Спартака и продавать в несколько раз дороже, тем более Маслов по потенциалу сильнее и Гапонова и Рассказова.
Глушенков - исключение. Рассказов, Гапонов, Шитов - неликвид.
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Ответ Eugene88
Вот-вот. Никогда не понимал, почему есть стереотип, что кто читает - умный и наоборот. Мне сам процесс чтения неприятен, читаю только нужное по работе. А свободное время провожу иначе. И что? Имею высшее образование и работаю умственным трудом, который неплохо оплачивается
Умный/глупый - это общие слова, на деле малопригодные для характеристики человека. Вообще, если ты мало читаешь - это грустно, ты многое теряешь. Как минимум чтение расширяет кругозор и эрудицию. Просто читать надо не всё подряд и не то, что "модно", а стараться подбирать те жанры и авторов, которые тебе по душе.
В то же время начитанность не характеризует автоматически человека как интеллектуала. В итоге, есть профессиональные навыки, есть общая эрудиция, есть быстрота реакции, опыт и многое другое. Книги как таковые, безусловно, не показатель в отрыве от личности человека и прочих его качеств)
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Молодец, умные книги читает. Но после "Финансиста", вроде идёт "Титаник" если не ошибаюсь. А потом Стоик?
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Молодцы, что вообще читают.
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