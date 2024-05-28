Маслов о книгах: «Финансиста» прочел запоем, дочитываю «Стоика». Не скажу, что книгоман, но было интересно. Максименко читал «Сегуна» вроде. Просто сложился стереотип, что футболисты не читают»

Павел Маслов рассказал о прочитанных книгах.

– На досуге люблю активности, теннис большой. Пытался играть. Дочитываю «Стоика». Не скажу, что я книгоман. Но это было очень интересно. «Финансиста» прочитал запоем. О том, как человек пытается строить бизнес, налаживать коммуникацию.

– Кто еще в « » такое читает?

– Я знаю, многие любят большие произведения. Макси [ ] читал «Сегуна» вроде. Просто сложился стереотип, что футболисты не читают и не говорят. У нас в команде спокойно все общаются, учат язык. А те слова, что не понимают, покажут руками. Все стараются максимально развиваться, – рассказал .

«Стоик» и «Финансист» – романы из «Трилогии желания» Теодора Драйзера. «Сегун» – роман-эпопея Джеймса Клавелла.