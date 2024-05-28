Личка о работе в России: «Не вижу проблемы. В Чехии меня никто не трогает. Я свободный человек, могу сам решать, где хочу работать»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Политика Чемпионат.com Марцел Личка Футбол

Марцел Личка заявил, что в Чехии на него не давят из-за работы в России.

– В Чехии меня никто не трогает. Я приехал работать в Россию еще до всей ситуации, которая сложилась. Я здесь остался, стараюсь работать.

Не вижу в этом проблемы. К тому же я свободный человек, могу сам решать, где я хочу работать.

– Что значили ваши неоднозначные слова о будущем в «Динамо» после матча с «Краснодаром»?

– Не знаю, интрига до конца, – со смехом сказал главный тренер бело-голубых.

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32 комментария
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Ответ Клименко
Только 2 самых заплюсованных коммента на чешском спортивном сайте про Личку: "Может гордиться собой, а также иметь твердый желудок, чтобы не рвало каждое утро" "Зачем писать о человеке, который обменял свою честь на деньги? Надеюсь, никто в Чехии не решит его нанять. Пусть этот ужасный человек остается там навсегда"
Ты и общественное мнение в России измеряешь по комментам на спортсе??)
+17
-4
+13
Видно, что хороший, адекватный мужик. Ни в какой фигне замешан не был, всегда уважителен к соперникам, говорит объективно и по делу
+14
-2
+12
Ответ Николай Николаев
Трусливый и тупой
Ну про тебя всё понятно. А о Личке что думаешь?
+11
-1
+10
Ответ Клименко
Только 2 самых заплюсованных коммента на чешском спортивном сайте про Личку: "Может гордиться собой, а также иметь твердый желудок, чтобы не рвало каждое утро" "Зачем писать о человеке, который обменял свою честь на деньги? Надеюсь, никто в Чехии не решит его нанять. Пусть этот ужасный человек остается там навсегда"
Любителя сала не спрашивали)
+15
-5
+10
Наш слоняра))
+8
0
+8
Пусть работает в России, карьера здесь задалась, занимается любимым делом, ну и пусть будет счастлив и успешен.
+5
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+3
Ответ StHappyOne
Эх, разжигают журналисты и разжигают, все пытаются найти русофобию в Европе. А они все не признаются и не признаются
Зависит от игрока-тренера и страны. Рыбус иные вещи рассказывал, например. На того же Норманна давили напрямую, причем глава федерации
+4
-1
+3
Ответ Клименко
Если Украина выйдет в финал Евро, то ты его не посмотришь. Кто-то ржал на Северной Кореей в 2006, но незаметно Северная Корея подкатила прям на порог
Выйдет разве только в твоих мечтах)) Вообще пофиг, выйдет, не выйдет, от этого все равно толку никакого, ха-ха...
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+3
Ответ StHappyOne
Эх, разжигают журналисты и разжигают, все пытаются найти русофобию в Европе. А они все не признаются и не признаются
А Гашек уже чехом перестал быть??
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Ответ Клименко
Только 2 самых заплюсованных коммента на чешском спортивном сайте про Личку: "Может гордиться собой, а также иметь твердый желудок, чтобы не рвало каждое утро" "Зачем писать о человеке, который обменял свою честь на деньги? Надеюсь, никто в Чехии не решит его нанять. Пусть этот ужасный человек остается там навсегда"
А можно ссылку
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Ответ Rio de Janeiro
Под одной из новостей на Спортсе видел ссылку с комментариями чехов про высказывания Гашека, где его высмеивали и откровенно оскорбляли.Является ли это градусником общественного мнения? Вопрос риторический.Вообще, обычный обыватель по всему миру в абсолютном большинстве равнодушен к таким незначительным темам, но среди любого общества всегда находится активное меньшинство с принципиальной позицией и в условиях пассивности молчаливого большинства, которые живут другим, его позиция становится самой заметной а иногда и единственной, тем самым как бы выдаётся от лица большинства.Тот же спортс кстати яркий пример этой обманчивости.Поэтому ничего вы не замеряете, вы просто имеете определённые взгляды и подгоняете под них увиденное за желаемое
Кто ж тебе мешает ворваться в дискуссию и пообщаться с чехами на спортивные и политические темы? Многие подписываются своими реальными именами, можешь найти их в фейсбуке и отправить список в кровавую гебню для идентификации будущих врагов, и получить награду) С тебя станется... Но ты конечно продолжишь жить в выдуманном мире, где скоро хейт закончится и жизнь вернется какой была, с совместными турнирами и спонсорством Газпромом ЛЧ и Шальке. Мое мнение - вряд ли) Раны 68 года вновь открылись
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Ответ Клименко
Я его замеряю лично, а комменты подтверждают мои впечатления
Под одной из новостей на Спортсе видел ссылку с комментариями чехов про высказывания Гашека, где его высмеивали и откровенно оскорбляли.Является ли это градусником общественного мнения? Вопрос риторический.Вообще, обычный обыватель по всему миру в абсолютном большинстве равнодушен к таким незначительным темам, но среди любого общества всегда находится активное меньшинство с принципиальной позицией и в условиях пассивности молчаливого большинства, которые живут другим, его позиция становится самой заметной а иногда и единственной, тем самым как бы выдаётся от лица большинства.Тот же спортс кстати яркий пример этой обманчивости.Поэтому ничего вы не замеряете, вы просто имеете определённые взгляды и подгоняете под них увиденное за желаемое
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Ответ Клименко
Если Украина выйдет в финал Евро, то ты его не посмотришь. Кто-то ржал на Северной Кореей в 2006, но незаметно Северная Корея подкатила прям на порог
Так у нас уже давно соседство с северной кореей. Сейчас еще одна на западе появилась, И так получилось, что восточная Северная Корея оказалась свободнее Западной Северной кореи.
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Ответ Клименко
https://www.idnes.cz/fotbal/zahranici/marcel-licka-nejlepsi-trener-ruska-liga-dynamo-moskva.A240527_215852_fot_zahranici_ten
>50 плюсов
Ну такое, конечно, измерение общественного мнения)
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В Чехии много чухов, Личка нормальный чех.
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всё так
ещё адмирал колчак вывел эту формулу:
артистов, кучеров и проституток не трогать — они одинаково служат всем властям.
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Здесь можно проиграть золотые медали все равно признают лучшим тренером …
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Главное личка капает, - добавил Личка.
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