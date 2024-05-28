Личка о работе в России: «Не вижу проблемы. В Чехии меня никто не трогает. Я свободный человек, могу сам решать, где хочу работать»

Марцел Личка заявил, что в Чехии на него не давят из-за работы в России.

– В Чехии меня никто не трогает. Я приехал работать в Россию еще до всей ситуации, которая сложилась. Я здесь остался, стараюсь работать.

Не вижу в этом проблемы. К тому же я свободный человек, могу сам решать, где я хочу работать.

– Что значили ваши неоднозначные слова о будущем в « » после матча с «Краснодаром»?

– Не знаю, интрига до конца, – со смехом сказал главный тренер бело-голубых.