Личка о работе в России: «Не вижу проблемы. В Чехии меня никто не трогает. Я свободный человек, могу сам решать, где хочу работать»
Марцел Личка заявил, что в Чехии на него не давят из-за работы в России.
– В Чехии меня никто не трогает. Я приехал работать в Россию еще до всей ситуации, которая сложилась. Я здесь остался, стараюсь работать.
Не вижу в этом проблемы. К тому же я свободный человек, могу сам решать, где я хочу работать.
– Что значили ваши неоднозначные слова о будущем в «Динамо» после матча с «Краснодаром»?
– Не знаю, интрига до конца, – со смехом сказал главный тренер бело-голубых.
Ну такое, конечно, измерение общественного мнения)
ещё адмирал колчак вывел эту формулу:
артистов, кучеров и проституток не трогать — они одинаково служат всем властям.