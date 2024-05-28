«Аль-Наср» хочет продлить Роналду до 2026-го с повышением зарплаты. Криштиану открыт к этому (talkSPORT)

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

«Аль-Наср» и Криштиану Роналду могут продлить контракт.

Нынешнее соглашение форварда рассчитано до лета 2025 года. Как сообщает talkSPORT, саудовский клуб планирует провести с Роналду переговоры о продлении контракта еще на год – до 2026-го. Криштиану открыт к такому предложению. В случае продления соглашения он получит повышение зарплаты. Сейчас ему платят 200 млн евро без учета бонусов.

Продление контракта с Роналду считают приоритетной задачей. В саудовской лиге полагают, что сохранить форварда необходимо, учитывая, что в 2025-м ей предстоит провести переговоры о продлении ТВ-контракта. 

В случае продления контракта Роналду останется в футболе как минимум до 41 года. Кроме того, новое соглашение с «Аль-Насром» может дать ему шанс поехать на ЧМ-2026.

В минувшем сезоне Роналду забил 35 голов в 31 матче чемпионата Саудовской Аравии, побив рекорд по голам в лиге за сезон.

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40 комментариев
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Роналду продвигает лигу сильнее всех остальных звёзд вместе взятых.Можно ЗП в 500 млн.И после завершения карьеры он например сможет купить барсу
+29
-12
+17
ЗП надо продлить. Иначе эти копейки никому не интересны
+15
-3
+12
Ответ cektor
еще два года без трофеев хотят ?
Ещё два года у тебя будет возможность гадости писать, win win situation
+11
-3
+8
Ответ dedpihto59
Если он сейчас самый высокооплачиваемый спортсмен мира, интересно сколько ему будут платить🤷‍♀️?
Дохуа
+8
0
+8
Ответ cektor
еще два года без трофеев хотят ?
Я думаю для них наличие звезды такой величины, куда важнее трофеев
+6
0
+6
Предложение интересное обеим сторонам.
+7
-2
+5
Ответ Вадим Сидоров
Когда закончит карьеру в сборной - будет объявлен общенациональный праздник)
ветка Месси чуть ниже, вы вошли не в ту дверь
+8
-3
+5
Ответ Зеленский
Роналду продвигает лигу сильнее всех остальных звёзд вместе взятых.Можно ЗП в 500 млн.И после завершения карьеры он например сможет купить барсу
А толку? Смотреть её никто не будет
+4
0
+4
На эти миллиарды потраченные впустую на всяких пенсионеров и сдавших игроков, могли бы построить у себя в пустыне целый город и переселить всех из сектора Газа.
+4
0
+4
Еще сезон без трофеев! Но с рекордами Роналду.
+5
-1
+4
Если он сейчас самый высокооплачиваемый спортсмен мира, интересно сколько ему будут платить🤷‍♀️?
+4
0
+4
Ответ Зеленский
Роналду продвигает лигу сильнее всех остальных звёзд вместе взятых.Можно ЗП в 500 млн.И после завершения карьеры он например сможет купить барсу
И стане там играющим хозяином!
+3
0
+3
Великий спортсмен🥇
+2
-1
+1
Роналду, надо отдать ему должное, в каждом матче за Наср выкладывается на 100 и более процентов. Даже психи его- потому как ему не насрать на результат.
Из ярчайших звезд он пока единственный кто уважает суадитов и их чемпионат.
Саудиты это оценивают по достоинству.

Если будут подтягивать базу (стадионы, инфраструктур, базы и прочее)- потянутся и другие уже не меньший прайс.

Вон почти все топовые бои в Заливе проходят. А тоже поначалу один смех был.
+2
-1
+1
Ответ САня
думаю Роналду должен хлопнуть дверью именно в Европе. он легенда, он должен ещё сказать свое слово, можете хейтить меня , но этот парень ещё удивит всех либо со сборной либо с клубом в Европе. он пахарь , берите пример с него и живите по тем же правилам стремления , Месси великий да , но Роналду это другое он вырвал с мясом всю славу , вырвал не смотря на хейт который преследовал его всю карьеру, а ведь не будь он именно таким , возможно он бы не был так знаменит и закончил бы как и многие футболисты , но он правда любит эту игру, уверен он и тренер будет великий, Месси нет . Месси увы это просто талант от бога , но не тактик , не стратег . Роналду, Зидан , Хаби Алонсо , кросс это те личности которые будут рвать эту игру всегда и везде. ну ещё и де брюйне, цените их.
Роналду тренер? Он никогда не отличался склонностью к тренерству, как и Месси
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Ответ igorkruglov
ветка Месси чуть ниже, вы вошли не в ту дверь
Не ниже, а выше
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Ответ TheDustman
Роналду, надо отдать ему должное, в каждом матче за Наср выкладывается на 100 и более процентов. Даже психи его- потому как ему не насрать на результат. Из ярчайших звезд он пока единственный кто уважает суадитов и их чемпионат. Саудиты это оценивают по достоинству. Если будут подтягивать базу (стадионы, инфраструктур, базы и прочее)- потянутся и другие уже не меньший прайс. Вон почти все топовые бои в Заливе проходят. А тоже поначалу один смех был.
Роналду уважает саудитов? Серьезно?
Не знал, что публично хватать себя за гениталии это проявление уважения. А о шарфе другого клуба в трусах я вообще молчу
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Ну почему не соглашаться на такое заманчивое предложение 200+лимонов ,ведь Роналду же не жадный арг как думают его почитатели🤣🤣🤣
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Играть надо так, чтоб тебе в 39 лет не только платили 200 млн в год, но и предлагали продлить контракт с повышением (!!!) зарплаты. Роналду феномен, именно по своему профессионализму - если сравнить с Неймаром и Бензема, которые получают почти столько же, но пользы приносят в разы меньше, то это просто несопоставимые величины. Поэтому именно Роналду и Месси стали легендами - они действительно на уровень выше всех, неважно кто из них двоих конкретно сильнее, но именно они те, кто делает разницу для своих клубов на поле и за его пределами.
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Заслужил своей игрой
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Давно уже всем понятно, что этот Португалец7 находится в Аль-Наср в роли "свадебного генерала" только для набивания личной статистики, но не более того.
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Очередной сезон без трофеев для Насра ,ладно. Но беднягам из Португалии опять придется приводить в пример чемпионат верблюдов ,дабы хоть как то оправдать наличие сего человека в сборной . Держитесь там
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До 45 видимо играть будет)
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Сумасшествие.
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Надо 350 просить, потом упасть до 300))
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думаю Роналду должен хлопнуть дверью именно в Европе. он легенда, он должен ещё сказать свое слово, можете хейтить меня , но этот парень ещё удивит всех либо со сборной либо с клубом в Европе. он пахарь , берите пример с него и живите по тем же правилам стремления , Месси великий да , но Роналду это другое он вырвал с мясом всю славу , вырвал не смотря на хейт который преследовал его всю карьеру, а ведь не будь он именно таким , возможно он бы не был так знаменит и закончил бы как и многие футболисты , но он правда любит эту игру, уверен он и тренер будет великий, Месси нет . Месси увы это просто талант от бога , но не тактик , не стратег . Роналду, Зидан , Хаби Алонсо , кросс это те личности которые будут рвать эту игру всегда и везде. ну ещё и де брюйне, цените их.
+4
-4
0
"... В саудовской лиге полагают, что сохранить форварда необходимо, учитывая, что в 2025-м ей предстоит провести переговоры о продлении ТВ-контракта".

Трофеи вообще не волнуют?
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-2
0
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