Каземиро интересен «Аль-Насру», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисии». «МЮ» хочет 30 млн фунтов – арабские клубы это не устраивает

Каземиро может снова поиграть в одной команде с Криштиану Роналду.

Как сообщает Goal, полузащитник « » интересен « ». При этом саудовцы считают основным игроком на этой позиции и могут сосредоточиться на укреплении других зон.

Также на бразильца претендуют « » и «Аль-Кадисия» – эти команды проявляют наиболее сильный интерес к трансферу 32-летнего футболиста.

При этом арабские клубы не хотят платить 30 млн фунтов, которые рассчитывает получить «Манчестер Юнайтед».

получает около 350 тысяч фунтов в неделю – больше всех в «МЮ». Руководство считает, что в сезоне-2023/24 он такую зарплату не оправдывал. «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия» готовы платить хавбеку еще больше.