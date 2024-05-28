Каземиро интересен «Аль-Насру», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисии». «МЮ» хочет 30 млн фунтов – арабские клубы это не устраивает
Каземиро может снова поиграть в одной команде с Криштиану Роналду.
Как сообщает Goal, полузащитник «Манчестер Юнайтед» интересен «Аль-Насру». При этом саудовцы считают Марцело Брозовича основным игроком на этой позиции и могут сосредоточиться на укреплении других зон.
Также на бразильца претендуют «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия» – эти команды проявляют наиболее сильный интерес к трансферу 32-летнего футболиста.
При этом арабские клубы не хотят платить 30 млн фунтов, которые рассчитывает получить «Манчестер Юнайтед».
Каземиро получает около 350 тысяч фунтов в неделю – больше всех в «МЮ». Руководство считает, что в сезоне-2023/24 он такую зарплату не оправдывал. «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия» готовы платить хавбеку еще больше.