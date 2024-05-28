Каземиро интересен «Аль-Насру», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисии». «МЮ» хочет 30 млн фунтов – арабские клубы это не устраивает

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Кувейт Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Аль-Кадисия Каземиро Марцело Брозович деньги Футбол

Каземиро может снова поиграть в одной команде с Криштиану Роналду.

Как сообщает Goal, полузащитник «Манчестер Юнайтед» интересен «Аль-Насру». При этом саудовцы считают Марцело Брозовича основным игроком на этой позиции и могут сосредоточиться на укреплении других зон.

Также на бразильца претендуют «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия» – эти команды проявляют наиболее сильный интерес к трансферу 32-летнего футболиста.

При этом арабские клубы не хотят платить 30 млн фунтов, которые рассчитывает получить «Манчестер Юнайтед».

Каземиро получает около 350 тысяч фунтов в неделю – больше всех в «МЮ». Руководство считает, что в сезоне-2023/24 он такую зарплату не оправдывал. «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия» готовы платить хавбеку еще больше.

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6 комментариев
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Даже арабы уже знают как с Маню надо вести дела) или за пятерку отдавайте или платите дальше ему жирную ЗП)))
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если готовы платить ему больше 350к, то и 30кк заплатят.
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