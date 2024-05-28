Лапорта хочет вернуть Алемани в «Барсу», так как клуб по-прежнему не может справиться с финансовыми трудностями

Жоан Лапорта хочет, чтобы Матеу Алемани вернулся в «Барселону».

Алемани работал в каталонском клубе с марта 2021-го по сентябрь 2023-го и совместно с Йорди Кройффом руководил спортивным блоком. Сейчас эту функцию выполняет Деку при помощи Алехандро Эчеваррии, доверенного лица Лапорты.

По данным Relevo, задумался о возвращении Алемани.

«Барсе» по-прежнему не удается справиться с финансовыми сложностями, и возвращение к правилу 1/1 (можно тратить каждый заработанный евро – Спортс) пока под вопросом. В этой ситуации Лапорта считает, что Алемани, который руководил экономической перестройкой «Барсы» после победы Жоана на выборах, может сыграть важную роль.

В случае возвращения Алемани Лапорта не намерен расставаться с . Президент хочет, чтобы они работали совместно, однако на данный момент это выглядит маловероятным.

Несмотря на явное желание Лапорты, « » пока не предпринимала шагов по возвращению . Пока неизвестно, удастся ли клубу убедить менеджера вернуться.