Лапорта хочет вернуть Алемани в «Барсу», так как клуб по-прежнему не может справиться с финансовыми трудностями

Теги Барселона Деку Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Матеу Алемани Футбол

Жоан Лапорта хочет, чтобы Матеу Алемани вернулся в «Барселону».

Алемани работал в каталонском клубе с марта 2021-го по сентябрь 2023-го и совместно с Йорди Кройффом руководил спортивным блоком. Сейчас эту функцию выполняет Деку при помощи Алехандро Эчеваррии, доверенного лица Лапорты.

По данным Relevo, Жоан задумался о возвращении Алемани.

«Барсе» по-прежнему не удается справиться с финансовыми сложностями, и возвращение к правилу 1/1 (можно тратить каждый заработанный евро – Спортс) пока под вопросом. В этой ситуации Лапорта считает, что Алемани, который руководил экономической перестройкой «Барсы» после победы Жоана на выборах, может сыграть важную роль.

В случае возвращения Алемани Лапорта не намерен расставаться с Деку. Президент хочет, чтобы они работали совместно, однако на данный момент это выглядит маловероятным.

Несмотря на явное желание Лапорты, «Барселона» пока не предпринимала шагов по возвращению Матеу. Пока неизвестно, удастся ли клубу убедить менеджера вернуться.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Для клуба хорошо, если так будет.
+4
0
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий