Лапорта хочет вернуть Алемани в «Барсу», так как клуб по-прежнему не может справиться с финансовыми трудностями
Жоан Лапорта хочет, чтобы Матеу Алемани вернулся в «Барселону».
Алемани работал в каталонском клубе с марта 2021-го по сентябрь 2023-го и совместно с Йорди Кройффом руководил спортивным блоком. Сейчас эту функцию выполняет Деку при помощи Алехандро Эчеваррии, доверенного лица Лапорты.
По данным Relevo, Жоан задумался о возвращении Алемани.
«Барсе» по-прежнему не удается справиться с финансовыми сложностями, и возвращение к правилу 1/1 (можно тратить каждый заработанный евро – Спортс) пока под вопросом. В этой ситуации Лапорта считает, что Алемани, который руководил экономической перестройкой «Барсы» после победы Жоана на выборах, может сыграть важную роль.
В случае возвращения Алемани Лапорта не намерен расставаться с Деку. Президент хочет, чтобы они работали совместно, однако на данный момент это выглядит маловероятным.
Несмотря на явное желание Лапорты, «Барселона» пока не предпринимала шагов по возвращению Матеу. Пока неизвестно, удастся ли клубу убедить менеджера вернуться.