«Матч ТВ» и Okko договорились о совместном показе Евро-2024 («Мутко против»)

Теги телевидение Матч ТВ Okko Евро-2024 Футбол

«Матч ТВ» и Okko совместно покажут чемпионат Европы.

Как утверждает телеграм-канал «Мутко против», телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko договорились о совместном показе Евро-2024 в России.

Ранее сообщалось, что Okko выиграл у «Матч ТВ» борьбу за права на показ матчей Лиги чемпионов со следующего сезона.

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39 комментариев
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Единственное из заголовка непонятно, почему Мутко против?
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Теперь понятно где покажут матчи сборной Украины
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просто приказали поделиться.
договорились прям, ага...
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скринте права на лч остануться и на матче и на окко походу эклюзива не будет
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Супер, за 1 простую подписку будут доступны все матчи в лайве и повторе. ОККО супер
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Мутко против, как они договорились-то?
+2
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Ответ Любезный Коссутий
просто приказали поделиться. договорились прям, ага...
Кто приказал и зачем?
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Ответ Алексей Горланов
Единственное из заголовка непонятно, почему Мутко против?
у него нет подписки на окко
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Ответ Алексей Горланов
Единственное из заголовка непонятно, почему Мутко против?
А Мутко как Баба-яга - всегда против!)
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Ответ Pigmalion
Кто приказал и зачем?
Ну как кто. Богатый газпром приказал бедному сбербанку.
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Ответ Кирилл Лавров
Матч ТВ, пожалуйста, показывайте все матчи ЧЕ. Окко будет действовать корыстно, потребует плату за показ. В итоге – какие-то важные матчи придётся смотреть не 1 кликом, а заниматься геморроем с подключением Ace Stream.
я думаю и там и там будет евро плностью идти
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Ответ Алексей Колесников
скринте права на лч остануться и на матче и на окко походу эклюзива не будет
На окко не может быть эксклюзива, потому что у него нет своего общедоступного федерального канала, в любом случае делиться с кем-то трансляциями придется.
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Ответ Vatikan
Мутко против, как они договорились-то?
Вопро конечно интересный 🫤🫤🫤
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Ответ MagicWithoutBorders
А Мутко как Баба-яга - всегда против!)
Внимание! Вопрос:
Что общего у Мутко, Летова и Бабы Яги?
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Ответ mantis123
на Окко по платной подписке в записи ночью)
На Окко в подписке и прямом эфире и в эфирное время 🕘🕘🕘
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Ответ Cearvm
ЛЧ останется на Матче из-за требований УЕФА с любом случае, вопрос в каком объеме.
матчи я думаю поделят часть на окко покажут часть на матче
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Ответ Pigmalion
На окко не может быть эксклюзива, потому что у него нет своего общедоступного федерального канала, в любом случае делиться с кем-то трансляциями придется.
Ага такие 💵💵 💲💲отстегнули, и ещё будут с кем то делиться 🤣🤣🤣
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Ответ Алексей Колесников
скринте права на лч остануться и на матче и на окко походу эклюзива не будет
ЛЧ останется на Матче из-за требований УЕФА с любом случае, вопрос в каком объеме.
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Ответ Алексей Колесников
скринте права на лч остануться и на матче и на окко походу эклюзива не будет
и это хорошо. У людей будет право выбора.
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Ответ Pigmalion
На окко не может быть эксклюзива, потому что у него нет своего общедоступного федерального канала, в любом случае делиться с кем-то трансляциями придется.
да поделяться часть матчей лиги чемпионов будут на матче часть на окко все довольны все счастливы
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Кстати, если пакт между Okko и «‎Матчем» действительно заключён, у внезапной дружбы между вроде бы конкурентами могут быть и другие последствия.

Например, повышается вероятность, что предположительно купленной Okko Лигой чемпионов УЕФА поделятся с «‎Матчем», хотя бы условным «‎матчем недели» (по типу того, как еврокубки когда-то показывал НТВ). Кстати, в инсайдах ничего не упоминалось про Лиги Европы и Конференций, возможно, они достанутся «‎Матчу» целиком.

Ещё одно потенциальное направление усилий — Олимпиада в Париже. Ранее Okko утверждал, что она ему неинтересна, но, учитывая, что и «‎Матч» не горит особым желанием показывать Игры «‎почти без наших», права тоже у TeleSport, а Макаренко надо хоть как-то отбивать дорогостоящий контракт, всё возможно. Впрочем, не забываем, что правами интересовался ВК, и нет, речь не о пиратских стримерах...
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Отлично.
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Okko ничего у Матч ТВ выиграть не может. По распоряжению отдадут всё, что угодно. Рыночная конкуренция отсутствует.
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на окко покажут матчи недружественных стран
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Вот только не понял а почему Мутко против 🤔🤔🤔
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Уговорили, оформлю подписку на Окко. Хотя жаба душит со всех сторон дай дай дай
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Это было очевидно. УЕФА всегда ставит обязательное условие доступности трансляций. Матч ТВ покажет не все матчи, но точно покажет Евро в солидном объеме.
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Это значит, что поделят матчи или все будут и там и там?
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Федеральный канал борется за право показывать матчи Евро, куда не допущена Россия. Нужно проверить Матч ТВ на скрепность
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Да пофиг на Мутко) Главное Царь одобряет.
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