«Матч ТВ» и Okko договорились о совместном показе Евро-2024 («Мутко против»)

«Матч ТВ» и Okko совместно покажут чемпионат Европы.

Как утверждает телеграм-канал «Мутко против», телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр договорились о совместном показе в России.

Ранее сообщалось, что Okko выиграл у « » борьбу за права на показ матчей Лиги чемпионов со следующего сезона.