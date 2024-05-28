«Матч ТВ» и Okko договорились о совместном показе Евро-2024 («Мутко против»)
«Матч ТВ» и Okko совместно покажут чемпионат Европы.
Как утверждает телеграм-канал «Мутко против», телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko договорились о совместном показе Евро-2024 в России.
Ранее сообщалось, что Okko выиграл у «Матч ТВ» борьбу за права на показ матчей Лиги чемпионов со следующего сезона.
договорились прям, ага...
Что общего у Мутко, Летова и Бабы Яги?
Например, повышается вероятность, что предположительно купленной Okko Лигой чемпионов УЕФА поделятся с «Матчем», хотя бы условным «матчем недели» (по типу того, как еврокубки когда-то показывал НТВ). Кстати, в инсайдах ничего не упоминалось про Лиги Европы и Конференций, возможно, они достанутся «Матчу» целиком.
Ещё одно потенциальное направление усилий — Олимпиада в Париже. Ранее Okko утверждал, что она ему неинтересна, но, учитывая, что и «Матч» не горит особым желанием показывать Игры «почти без наших», права тоже у TeleSport, а Макаренко надо хоть как-то отбивать дорогостоящий контракт, всё возможно. Впрочем, не забываем, что правами интересовался ВК, и нет, речь не о пиратских стримерах...