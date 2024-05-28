Мюллер о Флике в «Барсе»: «Что «Бавария», что «Барса» – горячие точки, особенно для тренеров, ожидания всегда высоки. Надеюсь, он добьется там больших успехов»

Томас Мюллер прокомментировал предстоящее назначение Ханси Флика в «Барселону».

Немецкий специалист возглавлял «Баварию» в 2019-2021 годах.

«Я рад за , я очень хорошо его знаю. Что « », что «Барса» – горячие точки, особенно для тренеров, потому что ожидания всегда очень высоки.

Надеюсь, он добьется там больших успехов», – сказал полузащитник «Баварии».

Зарплата Флика в «Барсе» – 3 млн евро в год чистыми. Бонус за победу в ЛЧ – 1 млн, за Ла Лигу – 750 тысяч