Мюллер о Флике в «Барсе»: «Что «Бавария», что «Барса» – горячие точки, особенно для тренеров, ожидания всегда высоки. Надеюсь, он добьется там больших успехов»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер прокомментировал предстоящее назначение Ханси Флика в «Барселону».

Немецкий специалист возглавлял «Баварию» в 2019-2021 годах. 

«Я рад за Ханси, я очень хорошо его знаю. Что «Бавария», что «Барса» – горячие точки, особенно для тренеров, потому что ожидания всегда очень высоки.

Надеюсь, он добьется там больших успехов», – сказал полузащитник «Баварии».

Зарплата Флика в «Барсе» – 3 млн евро в год чистыми. Бонус за победу в ЛЧ – 1 млн, за Ла Лигу – 750 тысяч

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
И мы надеемся, Томас!👋
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий