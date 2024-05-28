Сафонов подпишет контракт с «ПСЖ» после открытия трансферного окна. «Краснодар» получит 15-20 млн евро.

Матвей Сафонов станет первым новичком «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Le Parisien подтверждает информацию RMC Sport и пишет, что сегодня Сафонов прибыл в Париж на медосмотр для «ПСЖ». Если не вмешаются непредвиденные обстоятельства, станет первым новичком команды Луиса Энрике в ходе летнего трансферного окна.

«ПСЖ» и « » согласовали трансфер вратаря. Компенсация, как сообщает Le Parisien, составит 15-20 миллионов евро.

Сафонов подпишет контракт с « », как только откроется летнее трансферное окно.