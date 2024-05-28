Сафонов подпишет контракт с «ПСЖ» после открытия трансферного окна. «Краснодар» получит 15-20 млн евро
Матвей Сафонов станет первым новичком «ПСЖ» в летнее трансферное окно.
Le Parisien подтверждает информацию RMC Sport и пишет, что сегодня Сафонов прибыл в Париж на медосмотр для «ПСЖ». Если не вмешаются непредвиденные обстоятельства, Матвей станет первым новичком команды Луиса Энрике в ходе летнего трансферного окна.
«ПСЖ» и «Краснодар» согласовали трансфер вратаря. Компенсация, как сообщает Le Parisien, составит 15-20 миллионов евро.
Сафонов подпишет контракт с «ПСЖ», как только откроется летнее трансферное окно.
Сафонов прилетел в Париж для медосмотра в «ПСЖ». Трансфер за 20 млн евро согласован, контракт – на 5 лет.
16:05
Сафонов подпишет контракт с «ПСЖ» после открытия трансферного окна. «Краснодар» получит 15-20 млн евро.
Че, за 40 минут 5 лямов уже скинули?
Даже Лунев был молодцом, что уехал из Зенита, попробовал - не получилось, но приобрел опыт и играет в еврокубках.
Понятное дело, что Доннаруму он вряд ли вытеснит прямо сейчас, но, шансы есть всегда. Да и где Краснодар, а где ПСЖ?
Порадоваться надо, а не ехидничать про круасаны и Лувры. Один из топовых переходов со времен Аршавина
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