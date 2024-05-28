Сафонов подпишет контракт с «ПСЖ» после открытия трансферного окна. «Краснодар» получит 15-20 млн евро

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов станет первым новичком «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Le Parisien подтверждает информацию RMC Sport и пишет, что сегодня Сафонов прибыл в Париж на медосмотр для «ПСЖ». Если не вмешаются непредвиденные обстоятельства, Матвей станет первым новичком команды Луиса Энрике в ходе летнего трансферного окна.

«ПСЖ» и «Краснодар» согласовали трансфер вратаря. Компенсация, как сообщает Le Parisien, составит 15-20 миллионов евро.

Сафонов подпишет контракт с «ПСЖ», как только откроется летнее трансферное окно.

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32 комментария
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на Эйфелеву башню пусть сходит. очереди только. круассан можно утром с кофе выпить. Лувр можно посетить. на мон мартр подняться. в Диснейленд сгонять. Версаль красив в зелени
+16
-2
+14
15:25
Сафонов прилетел в Париж для медосмотра в «ПСЖ». Трансфер за 20 млн евро согласован, контракт – на 5 лет.

16:05
Сафонов подпишет контракт с «ПСЖ» после открытия трансферного окна. «Краснодар» получит 15-20 млн евро.

Че, за 40 минут 5 лямов уже скинули?
+14
-2
+12
Ответ Ебздрогыч
15:25 Сафонов прилетел в Париж для медосмотра в «ПСЖ». Трансфер за 20 млн евро согласован, контракт – на 5 лет. 16:05 Сафонов подпишет контракт с «ПСЖ» после открытия трансферного окна. «Краснодар» получит 15-20 млн евро. Че, за 40 минут 5 лямов уже скинули?
Это его барышня уже по бутикам прошлась...)
+9
-1
+8
Рад за Матвея!Это шаг вперед!
+6
-1
+5
Ответ Vatikan
на Эйфелеву башню пусть сходит. очереди только. круассан можно утром с кофе выпить. Лувр можно посетить. на мон мартр подняться. в Диснейленд сгонять. Версаль красив в зелени
Классный гид у вас получился. На матч ПСЖ еще можно сходить, если есть возможность
+6
-1
+5
Ответ Vatikan
на Эйфелеву башню пусть сходит. очереди только. круассан можно утром с кофе выпить. Лувр можно посетить. на мон мартр подняться. в Диснейленд сгонять. Версаль красив в зелени
Так то прикольно, но там крысы
+7
-2
+5
Да красава Матвей!
Даже Лунев был молодцом, что уехал из Зенита, попробовал - не получилось, но приобрел опыт и играет в еврокубках.

Понятное дело, что Доннаруму он вряд ли вытеснит прямо сейчас, но, шансы есть всегда. Да и где Краснодар, а где ПСЖ?

Порадоваться надо, а не ехидничать про круасаны и Лувры. Один из топовых переходов со времен Аршавина
+3
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Хрень какая-то, трансферное окно исключительно для регистрационных действий, а подписать можно в любой момент.
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Ответ Ебздрогыч
15:25 Сафонов прилетел в Париж для медосмотра в «ПСЖ». Трансфер за 20 млн евро согласован, контракт – на 5 лет. 16:05 Сафонов подпишет контракт с «ПСЖ» после открытия трансферного окна. «Краснодар» получит 15-20 млн евро. Че, за 40 минут 5 лямов уже скинули?
Комиссия Арустамяну
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Ответ Ковид 07.10.52
Зря вторым поехал, это для возрастных можно лавку протирать и на опыте заменить без потерь, а молодому играть надо.
Уйдет если что потом в какой нибудь другой Европейский клуб,пусть даже не ТОП,но в ТОП лигу,сделать из Франции это будет легче.
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Россиянин, который будет выступать в Париже под российским флагом)
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Ответ Russ Ivan
В аренду и пахать без вариантов...
Его не на вырост берут, а под Донну. Поэтому аренды не будет.
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Ответ deligy
Хрень какая-то, трансферное окно исключительно для регистрационных действий, а подписать можно в любой момент.
Именно так
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Ответ Дедушкин самогон
Чет я сильно сомневаюсь что трансферное окно во Франции 1 июля открывается )
1 июля, как в Испании и Германии
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Ответ Roman Araslanov
Россиянин, который будет выступать в Париже под российским флагом)
Хорошо, если выступать...
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На презентации со шпагой и шляпой будет?))
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Новостники, ну загуглите дату открытия окна, добавьте в текст. Ну сделайте новость содержательной, что вы ленивые такие?!
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Открываем новую ачивку «ПСЖ Сафонова»
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если всё срастётся, то агент просто топ
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Зря вторым поехал, это для возрастных можно лавку протирать и на опыте заменить без потерь, а молодому играть надо.
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Сафонов
Ожидание: Пари Нижний Новгород
Реальность: Пари Сен Жермен
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Теперь точно можно... Поздравляем Матвея и желаем ему закрепиться в основе ПСЖ, достойно представлять российский футбол! Думаю многие присоединятся к этим поздравлениям, будет интерес следить за французской лигой и еврокубками...
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Успехов. Шанс будет.
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я думаю подпишут на этой неделе а обьявят 1 июля
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Чет я сильно сомневаюсь что трансферное окно во Франции 1 июля открывается )
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