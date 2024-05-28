Герман Эль Класико: «Очень обидно быть болельщиком «Динамо», когда уже примерил золото. А потом – бац»

Герман Эль Класико высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

– Как для тебя прошел последний тур РПЛ?

– Больно. «Динамо» последний раз становилось чемпионом, когда я еще не родился.

– Даже два раза не родился, наверное...

– Ну, нет. Мне 30, 48 лет назад же выигрывали. Один сезон были близки, но там за несколько туров потеряли возможность выиграть. Сейчас – в последнем туре.

Обидно в этом году быть болельщиком «Динамо», когда уже золото примерил. А потом – бац.

– Это проклятие?

– Не сильно верю в эти истории. Но я верю, надо дальше работать сильнее, больше стараний приложить, – заявил президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.