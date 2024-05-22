Лас-Пальмас – Алавес где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 26 мая
В воскресенье, 26 мая, сыграют Лас-Пальмас и Алавес в 38 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Эстадио де Гран Канария».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Лас-Пальмас – Алавес
- Начало матча запланировано на 17:15 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Лас-Пальмас
- Кадис – Лас-Пальмас : 0 – 0
- Лас-Пальмас – Бетис : 2 – 2
- Мальорка – Лас-Пальмас : 1 – 0
- Реал Сосьедад – Лас-Пальмас : 2 – 0
- Лас-Пальмас – Жирона : 0 – 2
Последние матчи Алавес
- Алавес – Хетафе : 1 – 0
- Реал Мадрид – Алавес : 5 – 0
- Алавес – Жирона : 2 – 2
- Валенсия – Алавес : 0 – 1
- Алавес – Сельта : 3 – 0
Прогноз на матч Лас-Пальмас – Алавес
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