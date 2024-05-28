«Краснодар» хочет вернуть Смолова. У форварда есть предложение из Саудовской Аравии (Иван Карпов)

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва высшая лига Саудовская Аравия Краснодар Футбол

Федор Смолов может вернуться в «Краснодар».

Ранее стало известно, что нападающий «Динамо» не выполнил условия для опции автоматического продления контракта, истекающего этим летом. 

По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб может продлить соглашение с форвардом, но только при условии снижения зарплаты. При этом интерес к игроку проявляет «Краснодар». Также у Смолова есть предложение из Саудовской Аравии. 

Федор играл за «Краснодар» с 2015 по 2018 год. Статистику 34-летнего футболиста можно найти здесь

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52 комментария
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Галицкий увидел, как Смолов с улыбкой до ушей радовался упущенному чемпионству и подумал "наш человек"
+54
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+54
Ответ MstAndreev
зачем?)
В ресторанах Краснодара убытки, нужен такой человек в город
+31
0
+31
Краснодар почувствовал опасность - они слишком близко подошли к чемпионству, и решили принять меры, чтобы этого никогда не допустить. В этой ситуации Смолов - лучший и самый надежный выбор
+28
-2
+26
зачем?)
+22
-1
+21
Зачем он нам нужен?
+9
0
+9
Смолова, если и брать, то только на органы
+7
-1
+6
Пора уже на пенсию заработать, пускай едет к арабам.
+4
0
+4
Карпову точно можно верить :)))
+3
0
+3
«Краснодар» хочет вернуть Смолова
====
Там Галицкий окончательно хочет клуб убить?
+2
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Он, канеш, немало за быков назабивал, но ну его к арабам с подругой. Ездить хоть можно будет спокойно ночью - двумя водятлвми меньше
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Конечно Федул выберет саудитов, если действительно такое предложение есть конечно) Что он не видел в Краснодаре?
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Ответ Зелёный гопник
Смолова, если и брать, то только на органы
И те уже неликвид
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Ага, до этого была новость, что Ерохина хотят подписать, сейчас Смолова, дальше Глушакова наверное, когда Краснодар стал пенсионным фондом РПЛ?
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Очевидно нужно ехать в Саудовскую Аравию, шансы на трофеи повышаются на 99.9% в отличии от Динамо и Краснодара
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Нельзя дважды войти в одну Кубань.
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Чемпион переходит из одной чемпион кой команды в другую
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Хорошая новость хороший игрок
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Чё?
Он уже наигрался, разве не видно, что ли?
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Ответ ivan1345
Зачем команде ,борющейся за чемпионство, 34 летний сбитый летчик ?
В целом, завершить карьеру в Краснодаре, два ещё и если поможет где-то с банки, почему нет.
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Трио Мане - Роналду - Смолов перспективно смотрится
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Смолова, Дзюбу позвать и команде гарантированы стыковые матчи
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Мусаева вернули, Смолова вернули, дальше вернут Ари? Кононова? Первую Лигу?
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Напад Краснодару нужен, чтобы Кордоба (если он останется) не играл все матчи по 90 минут, как этой весной. На подмену есть только молодой Кокшаров, но он походу серъёзно травмирован.
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Ну Смолову надо где-то реанимировать карьеру, если он не готов заканчивать. Непонятно только, зачем это Краснодару.
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Не нужен
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Ответ Onion
А Сафонов ПСЖ зачем?)
Ну Сафонову хотя бы 25 лет по вратарским меркам совсем еще молодой, а Смолову 34, который в Динамо этот сезон играл так, что как будто не играл
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Ответ Igorrr
В СА конкурентом Роналду ?
ну типа
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Решили ослабить состав, а то аж 2-е место заняли, очень высоко. Едва-едва отскочили от чемпионства. А так 4-5 место норм будет.
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Ответ Miron_8383
Ага, до этого была новость, что Ерохина хотят подписать, сейчас Смолова, дальше Глушакова наверное, когда Краснодар стал пенсионным фондом РПЛ?
Еще со времен трансфера Широкова.
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Ответ Miron_8383
Ага, до этого была новость, что Ерохина хотят подписать, сейчас Смолова, дальше Глушакова наверное, когда Краснодар стал пенсионным фондом РПЛ?
Когда Карп накатит, тогда и становится
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