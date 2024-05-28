«Краснодар» хочет вернуть Смолова. У форварда есть предложение из Саудовской Аравии (Иван Карпов)
Федор Смолов может вернуться в «Краснодар».
Ранее стало известно, что нападающий «Динамо» не выполнил условия для опции автоматического продления контракта, истекающего этим летом.
По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб может продлить соглашение с форвардом, но только при условии снижения зарплаты. При этом интерес к игроку проявляет «Краснодар». Также у Смолова есть предложение из Саудовской Аравии.
Федор играл за «Краснодар» с 2015 по 2018 год. Статистику 34-летнего футболиста можно найти здесь.
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Там Галицкий окончательно хочет клуб убить?
Он уже наигрался, разве не видно, что ли?