«Краснодар» хочет вернуть Смолова. У форварда есть предложение из Саудовской Аравии (Иван Карпов)

Федор Смолов может вернуться в «Краснодар».

Ранее стало известно, что нападающий « » не выполнил условия для опции автоматического продления контракта, истекающего этим летом.

По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб может продлить соглашение с форвардом, но только при условии снижения зарплаты. При этом интерес к игроку проявляет « ». Также у есть предложение из Саудовской Аравии.

Федор играл за «Краснодар» с 2015 по 2018 год. Статистику 34-летнего футболиста можно найти здесь.