Родриго: «В раздевалке «Реала» нет эго. Когда 38-летний Модрич, пятикратный победитель ЛЧ и обладатель «Золотого мяча», бежит через все поле, как я могу не бежать?»
Вингер «Реала» Родриго высказался о работе с Лукой Модричем.
«Независимо от возраста, он хочет показать, что может помочь команде. Он хочет побеждать и всегда быть лучше, и это соответствует ДНК клуба – всегда побеждать во всех турнирах.
Нам, молодым игрокам, легко [не зазнаваться], потому что, когда я вижу, как 38-летний Модрич, пятикратный победитель Лиги чемпионов и обладатель «Золотого мяча», бежит от чужого углового флажка к своей штрафной, как я могу не бежать?
Старшие подали нам пример, и все поняли, что такое «Реал Мадрид». В нашей раздевалке нет эго», – сказал Родриго.
Надеюсь, с приходом Черепахи не порушится атмосфера.
Так и запишем - если Мадрид в ближайшем матче не обыграет Боруссию, то не выиграл в этом сезоне ничего толкового.