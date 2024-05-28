Родриго: «В раздевалке «Реала» нет эго. Когда 38-летний Модрич, пятикратный победитель ЛЧ и обладатель «Золотого мяча», бежит через все поле, как я могу не бежать?»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Родриго Футбол

Вингер «Реала» Родриго высказался о работе с Лукой Модричем.

«Независимо от возраста, он хочет показать, что может помочь команде. Он хочет побеждать и всегда быть лучше, и это соответствует ДНК клуба – всегда побеждать во всех турнирах.

Нам, молодым игрокам, легко [не зазнаваться], потому что, когда я вижу, как 38-летний Модрич, пятикратный победитель Лиги чемпионов и обладатель «Золотого мяча», бежит от чужого углового флажка к своей штрафной, как я могу не бежать?

Старшие подали нам пример, и все поняли, что такое «Реал Мадрид». В нашей раздевалке нет эго», – сказал Родриго.

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25 комментариев
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Ответ Папа Футбола
Вот почему переход Мбаппе вызывает некоторые опасения.
Ничего он не вызывает. Мбаппе в раздевалке Реала - никто. Ноунейм. Будет паинькой и тогда его ждет успех.
+31
-5
+26
Вот почему переход Мбаппе вызывает некоторые опасения.
+38
-13
+25
Ответ Папа Футбола
Вот почему переход Мбаппе вызывает некоторые опасения.
а можно пример непрофессионализма Мбаппе на поле?
+26
-2
+24
Де Йонг:Когда 37-летний Месси,воспитанник который всем обязан барсе,требует всю зарплату до копейки,как я могу не требовать?
+19
-9
+10
Ответ Pato07
а можно пример непрофессионализма Мбаппе на поле?
Мне тоже было бы интересно прочитать о непрофессионализме Мбаппе, о котором кстати говорят в основном фаны Барсы
+12
-3
+9
Вообще очень крутая атмосфера в команде и баланс опыта, таланта, молодости.
Надеюсь, с приходом Черепахи не порушится атмосфера.
+8
-1
+7
Ответ Алексей Ненахов
Вот почему барса с пешеходом во главе давно ничего толкового не выигрывала
Чемпионат Испании - ничего толкового? Удобно.
Так и запишем - если Мадрид в ближайшем матче не обыграет Боруссию, то не выиграл в этом сезоне ничего толкового.
+11
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+7
Вот почему барса с пешеходом во главе давно ничего толкового не выигрывала
+12
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Я более чем уверен - Лука и в 39 лет будет самоотверженно биться на поле, до последней минуты, отдавая всего себя игре во имя результата. Через пот, усталость, кровь и слёзы, иначе Модрич не умеет, и его стабильность, самоотверженность и преданность сделали хорвата легендой сливочных. Тот самый случай, когда Лука сделал себя легендарным на Бернабеу сам.
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Мы на физре тоже убивались, пахали, я, и ещё 3 челика)) Остальные пешеходили))
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Ответ Emilpers88
Мне тоже было бы интересно прочитать о непрофессионализме Мбаппе, о котором кстати говорят в основном фаны Барсы
Непрофисионализма у Мбапе точно нет. Это я как давний фанат Барсы говорю. Не нужно обобщать тут мнение неадекватов на всех.
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Ничего он не вызывает. Мбаппе в раздевалке Реала - никто. Ноунейм. Будет паинькой и тогда его ждет успех.
Паинькой? Сильно сомневаюсь, апломба у парня на всю Францию хватит и это еще если не брать во внимание его мамашку.
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+2
Ответ Vinnipukh Vinni
Чемпионат Испании - ничего толкового? Удобно. Так и запишем - если Мадрид в ближайшем матче не обыграет Боруссию, то не выиграл в этом сезоне ничего толкового.
ты будешь смеяться, но для Мадрида именно так и есть
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Ответ Папа Футбола
Вот почему переход Мбаппе вызывает некоторые опасения.
Да Мбаппе по полю носится так что, мимо
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родриго- в раздевалке реала полное спокойствие, перес купил судей, все под контролем.
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хм. реал это и есть ЭГО!
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Ответ Abdul Aziz
Непрофисионализма у Мбапе точно нет. Это я как давний фанат Барсы говорю. Не нужно обобщать тут мнение неадекватов на всех.
Извини дружище, если обидел, но я не сказал что ВСЕ фанаты Барсы говорят об этом
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Ответ Pato07
а можно пример непрофессионализма Мбаппе на поле?
Был матч в Лиге 1 осенью 22 года кажется, где команда начинала перспективно контратаку от своих ворот, когда подобрались ближе к середине поля и ему не дали пас, он махнул рукой и пошёл пешком, а команда продолжила атаковать правым флангом
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Ответ Pato07
а можно пример непрофессионализма Мбаппе на поле?
Нууу ээээ ыыыы ну он это, у него мама агент, а ещё... а ещё он зарплату большую выбил у арабов... эээ... в общем, он тот ещё негодяй, непрофессионал и нехороший человек, токсичный. В общем, потому что! А ещё ЭТО ВСЕ ЗНАЮТ.
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Ответ Emilpers88
Мне тоже было бы интересно прочитать о непрофессионализме Мбаппе, о котором кстати говорят в основном фаны Барсы
Может у него и нет непрофессионализма но он почти никогда не отрабатывает в обороне.
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