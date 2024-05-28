Родриго: «В раздевалке «Реала» нет эго. Когда 38-летний Модрич, пятикратный победитель ЛЧ и обладатель «Золотого мяча», бежит через все поле, как я могу не бежать?»

Вингер «Реала» Родриго высказался о работе с Лукой Модричем.

«Независимо от возраста, он хочет показать, что может помочь команде. Он хочет побеждать и всегда быть лучше, и это соответствует ДНК клуба – всегда побеждать во всех турнирах.

Нам, молодым игрокам, легко [не зазнаваться], потому что, когда я вижу, как 38-летний , пятикратный победитель Лиги чемпионов и обладатель «Золотого мяча», бежит от чужого углового флажка к своей штрафной, как я могу не бежать?

Старшие подали нам пример, и все поняли, что такое « ». В нашей раздевалке нет эго», – сказал .