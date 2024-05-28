Рубиалес просит вызвать в суд экспертов по чтению по губам для расшифровки разговора с Эрмосо перед поцелуем. Экс-глава RFEF хочет, чтобы его дочери дали показания

Луис Рубиалес просит пригласить его дочерей на суд по делу о поцелуе.

После победы в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял футболистку и поцеловал в губы. Прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.

Сам Луис утверждает, что во время празднования спросил Дженнифер, можно ли ее «легонько поцеловать», и она ответила «хорошо». По его словам, она не выказала «неприятия, дискомфорта или раздражения».

Экс-глава RFEF описывает этот момент как «проявление эйфории, максимальной радости и удовлетворения» от победы на чемпионате мира и добавляет, что в его поведении не было «никакого сексуального подтекста».

По этой причине Рубиалес попросил суд вызвать ряд экспертов, которые смогут путем чтения по губам расшифровать разговор, состоявшийся на церемонии награждения. В частности, он предложил пригласить представителей Общества глухих людей Гранады и провинции.

Кроме того, бывший президент федерации утверждает, что не принуждал Эрмосо делать заявления, оправдывающие его действия. Он считает, что это могут подтвердить его дочери, которые возвращались самолетом в Испанию вместе с игроками, их семьями, друзьями и членами RFEF. Рубиалес попросил суд вызвать их для дачи показаний.

Также Луис просит допросить футболисток Алексию Путельяс, Ирен Паредес, Лайю Кодину и саму Эрмосо, а также главного тренера мужской сборной Луиса де ла Фуэнте.