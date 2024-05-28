Рубиалес просит вызвать в суд экспертов по чтению по губам для расшифровки разговора с Эрмосо перед поцелуем. Экс-глава RFEF хочет, чтобы его дочери дали показания

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Луис де ла Фуэнте Алексия Путельяс Дженнифер Эрмосо Футбол

Луис Рубиалес просит пригласить его дочерей на суд по делу о поцелуе.

После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял футболистку Дженнифер Эрмосо и поцеловал в губы. Прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.

Сам Луис утверждает, что во время празднования спросил Дженнифер, можно ли ее «легонько поцеловать», и она ответила «хорошо». По его словам, она не выказала «неприятия, дискомфорта или раздражения».

Экс-глава RFEF описывает этот момент как «проявление эйфории, максимальной радости и удовлетворения» от победы на чемпионате мира и добавляет, что в его поведении не было «никакого сексуального подтекста».

По этой причине Рубиалес попросил суд вызвать ряд экспертов, которые смогут путем чтения по губам расшифровать разговор, состоявшийся на церемонии награждения. В частности, он предложил пригласить представителей Общества глухих людей Гранады и провинции.

Кроме того, бывший президент федерации утверждает, что не принуждал Эрмосо делать заявления, оправдывающие его действия. Он считает, что это могут подтвердить его дочери, которые возвращались самолетом в Испанию вместе с игроками, их семьями, друзьями и членами RFEF. Рубиалес попросил суд вызвать их для дачи показаний.

Также Луис просит допросить футболисток Алексию Путельяс, Ирен Паредес, Лайю Кодину и саму Эрмосо, а также главного тренера мужской сборной Луиса де ла Фуэнте.

40 комментариев
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какие-нибудь лет 20 назад выглядело бы как сюжет футуристической новеллы
+37
-2
+35
Как можно было из этого такую жесть раскрутить, просто нет слов
+35
-3
+32
Эксперт прочтет по губам:
- сосать будешь?
- нет, только поцелуй
))))
+13
-2
+11
Санта-Барбара по-испански в полном разгаре !
Даже не комедия, а фарс.
+5
-1
+4
"спросил Дженнифер, можно ли ее «легонько поцеловать», и она ответила «хорошо»" - ну фантазер
+4
-1
+3
А вот если б засосал Рюдигера, то может ему бы дали орден.
+5
-3
+2
Ответ Dooomer
"спросил Дженнифер, можно ли ее «легонько поцеловать», и она ответила «хорошо»" - ну фантазер
"вспомнил" через год
+2
0
+2
Прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке. И вообще всех мужиков посадить хотя бы на год для профилактики потому что все они козлы!
)))))
+4
-2
+2
Простите, я пропустил. Ну ладно Рубиалес, а остальные-то вообще каким боком обвиняемыми оказались?
+2
0
+2
На Западе делают все, чтобы местные белые гетеросексуалы стали меньшинством.
+1
0
+1
Ответ Феоктист
Ну, дурачок, чего сказать, такое бывает, не может остановиться вовремя. Вот у Чехова, тоже дядя Ваня, терпел, терпел, а как в жену профессора влюбился, так и прорвало. Мало того, что в профессора стрелял, так и кричал при этом, что тот уничтожил его жизнь, без него он бы мог быть Байроном или Шопенгауэром, а вместо этого, вот он со своей матерью переводил по ночам для этого тупицы труды с немецкого. Я теперь понял, что ты никто, ты ничтожество, кричал он. Жена профессора последняя капля, но причина в завышенных ожидания о себе, придумана и причина профессор. Так бывает. Но, дядя Ваня, хоть вызывает сочувствие, а вот этот вот никакого.
сюжет далеко не новый. герои под вопросом.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Санта-Барбара по-испански в полном разгаре ! Даже не комедия, а фарс.
Богатые тоже плачут.
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Ответ Simplicissimus
какие-нибудь лет 20 назад выглядело бы как сюжет футуристической новеллы
Кстати, подходит формат новеллы. Как-то Гете описал этот жанр повествования ,как небольшой рассказ о неожиданном проишествии .
Да и в классических новеллах почти всегда учавствует не более трех персонажей. Треугольник между чтецом по губам , Рубиалесом и Эрмосо -- выглядит интригующее, с точки зрения завязки сюжета
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Эрмосо редкая #####
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Вот.
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Вспомнилось : а ты умеешь читать по губам? Прочти, что сейчас скажу.
Ой, а через юбочку то не видно...))
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Долго же он туза в рукаве держал
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Ответ Ллб
Кстати, подходит формат новеллы. Как-то Гете описал этот жанр повествования ,как небольшой рассказ о неожиданном проишествии . Да и в классических новеллах почти всегда учавствует не более трех персонажей. Треугольник между чтецом по губам , Рубиалесом и Эрмосо -- выглядит интригующее, с точки зрения завязки сюжета
Вполне в стиле Проспера Мериме
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Помятуя о словах его дяди, не удивлюсь, если дочери скажут, что отец их насиловал с 7-летнего возраста
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Ответ олдовый манк
Как можно было из этого такую жесть раскрутить, просто нет слов
Ну, дурачок, чего сказать, такое бывает, не может остановиться вовремя. Вот у Чехова, тоже дядя Ваня, терпел, терпел, а как в жену профессора влюбился, так и прорвало. Мало того, что в профессора стрелял, так и кричал при этом, что тот уничтожил его жизнь, без него он бы мог быть Байроном или Шопенгауэром, а вместо этого, вот он со своей матерью переводил по ночам для этого тупицы труды с немецкого. Я теперь понял, что ты никто, ты ничтожество, кричал он. Жена профессора последняя капля, но причина в завышенных ожидания о себе, придумана и причина профессор. Так бывает. Но, дядя Ваня, хоть вызывает сочувствие, а вот этот вот никакого.
+4
-4
0
В Испании все законы за женщин. Мужчины после развода могут остаться вообще ни с чем.
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-1
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Ответ помню джанашия
То может ему бы дали в бубен. Причём сам Рюдигер.
Лучше, чем в тюрьму на 2 года
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Вот им, реально, делать больше нечего...
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Ответ Stan789
Что там хоть за поцелуй то? Засос какой-то жёсткий? Сажать за это совсем борщ уже.
он минимум трех засосал,вполне возможно он скрытый маньячелло......
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Ответ labytnangi
Помятуя о словах его дяди, не удивлюсь, если дочери скажут, что отец их насиловал с 7-летнего возраста
ачё вполне может быть такое,маньяки бывают и высокопосталенными и публичными
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Ответ Evgueniy
Рубалес да ты просто произнести, просто прошепчи "я голубой" и все закончиться. Только не вздумай кричать: freedom!
Хахаа))
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Ответ AminO2
Короче, сейчас в Испании левачье должны прокатить на выборах и Луиса мгновенно реабилитируют.
Не все так легко.
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